Miss Universe'te torpil iddiası! Ceren Arslan açıkladı

Miss Universe'te Türkiye'yi temsil eden Ceren Arslan, Meksikalı yarışmacının babasının etkisiyle birinci olduğu iddialarına yanıt verdi.

Tayland'da düzenlenen Miss Universe 2025'te Türkiye'yi temsil eden Ceren Arslan, yarışma sonrası Türkiye'ye döndü.

Yarışmada ilk 30'a girememesi tepkilere neden olan Arslan, İstanbul Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yarışmayı Meksikalı güzel Fatima Bosch'un kazanması, beraberinde torpil iddialarını getirdi. Bosch’un babası Bernardo Bosch'un, Miss Universe CEO’su Raul Rocha ile bir iş bağlantısına sahip olduğu öne sürüldü.

Gazeteciler, Ceren Arslan'a bu iddiaları ve Meksikalı temsilcinin arkasında babasının olduğu söylentilerini sordu.

fatima-bosch.webp
Miss Universe 2025'i Fatima Bosch kazandı

"O HAKSIZLIĞI BİRÇOK ANLAMDA HİSSETTİM"

Ceren Arslan, bu iddialar hakkında şunları söyledi:

"Ben de böyle hissettim. O haksızlığı birçok anlamda hissettim. Ben öyle düşünüyorum. Bir yarışmacı düşünün; 4-5 kategoride 1. oluyor. 1. olamadığı yerlerde yine ilk 5'te. Ama o kişiyi ilk 30'a almayan bir jüri vardı.

ceren-arslan.webp

Miss Universe podyumundan düşmüştü: 7 gün yoğun bakımda kalacakMiss Universe podyumundan düşmüştü: 7 gün yoğun bakımda kalacak

Kaybetmiş gibi hissetmediğini belirten Arslan, "Asıl amacım bu süreçte genç kızlarımızın önünü açmak, Türk halkını bu konuda bilinçlendirmekti. Bunu da yaptığımı düşünüyorum." dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

