Miss Universe podyumundan düşmüştü: 7 gün yoğun bakımda kalacak

Tayland'da düzenlenen Miss Universe 2025 güzellik yarışmasının 19 Kasım'daki elbise turu sırasında podyumdan düşen Jamaika güzeli Gabrielle Henry'nin sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı.

28 yaşındaki güzel, düşüşün hemen ardından hastaneye kaldırılmıştı. İlk açıklamalarda kırığı olmadığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilse de, organizasyondan gelen son bilgiler endişeyi artırdı.

YOĞUN BAKIM SÜRESİ UZADI

Gabrielle Henry’nin hâlâ hastanede olduğu ve durumunun ağır olduğu duyuruldu. Ablası Dr. Phylicia Henry-Samuels, yaptığı açıklamada genç modelin sağlık durumu hakkında bilgi verdi:

"Durumu umduğumuz kadar iyi değil, en az 7 gün yoğun bakım ünitesinde kalması gerekiyor. Hastane ona uygun şekilde tedavi uygulamaya devam ediyor. Doktorların yakın takibi ve özel bakımı sürüyor."

Miss Universe 2025'i Meksikalı güzel Fatima Bosch kazanmış, Türkiye'yi temsil eden Ceren Arslan ilk 30'a girememişti.