Enes Batur'un son hali ortaya çıktı
Yayınlanma:
Tüm videolarını silip 16 milyonluk YouTube kanalını kapatan Enes Batur, uzun bir aranın ardından yeniden gündeme geldi. Antalya’da bir berberde görüntülenen fenomen ismin son hali ortaya çıktı.

Türkiye'de 16 milyon abonesiyle en büyük YouTube kanalına sahip olan Enes Batur, uzun süren sessizliğinin ardından ortaya çıktı. Kanalındaki videoları silip sırra kadem basan fenomenin son hali sosyal medyada gündem oldu.

Bir döneme damga vuran ve YouTube Türkiye denilince akla gelen ilk isim olan Enes Batur, geçtiğimiz aylarda radikal bir karar alarak 400’den fazla videosunu gizlemiş ve 16 milyonu aşkın abonesi bulunan kanalını kapatmıştı.

enes-batur.webp

Aktif paylaşım yapmadığı dönemde bile kanalından aylık milyonlarca lira pasif gelir elde etmeye devam eden Batur'un bu hamlesi, şaşkınlık uyandırmıştı.

BİR HAYLİ ZAYIFLADIĞI GÖRÜLDÜ

Uzun süredir gözlerden uzak olan Enes Batur, memleketi Antalya’da ortaya çıktı. Bir berber dükkanında tıraş olurken görüntülenen Batur’un son hali, sosyal medyada gündem oldu. Fenomenin bir hayli zayıfladığı görüldü.

enes-batur-son-hali.webp

Öte yandan Enes Batur, aylar önce kaldırdığı 400’ü aşkın videosunu da yeniden erişime açtı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

