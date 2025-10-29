Tarikat iddialarının ardından Enes Batur'dan yeni hamle

Tarikat iddialarının ardından Enes Batur'dan yeni hamle
Yayınlanma:
Hakkında ortaya atılan “tarikat” iddiaları ile gündem olan Enes Batur, son hamlesiyle dikkat çekti.

16 milyondan fazla abonesi bulunan YouTube kanalını kapatan sosyal medya fenomeni Enes Batur, hakkındaki "tarikat" iddiaları ile gündem olmuştu.

Enes Batur ile dikkat çeken bir iddiada bulunan, CharmQuell adlı bir sosyal medya kullanıcısı, Batur'un bazı paylaşımlarında "tarikat temaları" bulunduğunu ve bunun bir tesadüf olmadığını öne sürmüştü. Batur'un "oturduğu mekandaki objelerle bile tuhaf bir bağ kurduğunu" iddia etmiş ve bu açıklamalar, kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

enes-batur.webp

Fenomen Sibil Çetinkaya 10 gündür hastanede! Son durumunu paylaştıFenomen Sibil Çetinkaya 10 gündür hastanede! Son durumunu paylaştı

SON HAREKETİ DİKKAT ÇEKTİ

Bu açıklamanın ardından gözler Enes Batur'a çevrilse de fenomen isim sessizliğini bozmamıştı. Geçtiğimiz günlerde YouTube kanalını kapatan Batur, son hareketiyle dikkat çekti.

Enes Batur, 16 milyondan fazla abonesi bulunan YouTube kanalını geri açtı. Bu dönüşle birlikte tekrar Türkiye’nin en fazla aboneye sahip YouTuber’ı oldu.

enes-batur-youtube.png

Necip Uysal müjdeyi verdi: Ailemiz büyüyorNecip Uysal müjdeyi verdi: Ailemiz büyüyor

Böylece, bir süredir zirvede olan Ruhi Çenet, tekrardan ikinci sıraya düştü.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Son Dakika | AKP'de istifa depremi devam ediyor: Küçükçekmece İlçe Başkanı istifa etti
Hayatı felç edecek! 17 il için sarı kodlu uyarı
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Spor hukukçusu tek tek açıkladı. Bahisçi hakemlere verilecek ceza ortaya çıktı
Magazin
Necip Uysal müjdeyi verdi: Ailemiz büyüyor
Necip Uysal müjdeyi verdi: Ailemiz büyüyor
Ünlü yönetmen borcu yüzünden saatlerini satışa çıkardı!
Ünlü yönetmen borcu yüzünden saatlerini satışa çıkardı!