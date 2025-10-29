Tarikat iddialarının ardından Enes Batur'dan yeni hamle

16 milyondan fazla abonesi bulunan YouTube kanalını kapatan sosyal medya fenomeni Enes Batur, hakkındaki "tarikat" iddiaları ile gündem olmuştu.

Enes Batur ile dikkat çeken bir iddiada bulunan, CharmQuell adlı bir sosyal medya kullanıcısı, Batur'un bazı paylaşımlarında "tarikat temaları" bulunduğunu ve bunun bir tesadüf olmadığını öne sürmüştü. Batur'un "oturduğu mekandaki objelerle bile tuhaf bir bağ kurduğunu" iddia etmiş ve bu açıklamalar, kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

SON HAREKETİ DİKKAT ÇEKTİ

Bu açıklamanın ardından gözler Enes Batur'a çevrilse de fenomen isim sessizliğini bozmamıştı. Geçtiğimiz günlerde YouTube kanalını kapatan Batur, son hareketiyle dikkat çekti.

Enes Batur, 16 milyondan fazla abonesi bulunan YouTube kanalını geri açtı. Bu dönüşle birlikte tekrar Türkiye’nin en fazla aboneye sahip YouTuber’ı oldu.

Böylece, bir süredir zirvede olan Ruhi Çenet, tekrardan ikinci sıraya düştü.