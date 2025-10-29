Necip Uysal müjdeyi verdi: Ailemiz büyüyor

Necip Uysal müjdeyi verdi: Ailemiz büyüyor
Yayınlanma:
Beşiktaş'ta forma giyen ünlü futbolcu Necip Uysal, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak sevenlerine müjdeli haberi verdi.

Uzun yıllardır Beşiktaş'ta forma giyen 34 yaşındaki ünlü futbolcu Necip Uysal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Paylaştığı fotoğrafla sevenlerine müjdeli haberi veren Uysal, ikinci kez baba olacağını duyurdu.

2021 yılında Nur Uysal ile hayatını birleştiren ve 2023 yılında ilk çocukları Duru'yu kucaklarına alan çiftin, ikinci bebeklerini beklediği ortaya çıktı.

TEBRİK MESAJLARI YAĞDI

Sosyal medya hesabından eşi Nur Uysal ve kızı Duru ile birlikte bir fotoğrafını paylaşan Necip Uysal, "Ailemiz büyüyor" notunu düştü. Ünlü futbolcunun paylaşımına tebrik mesajları yağdı.

KAPTANLIĞI ALINMIŞTI

Beşiktaş'ta geçen hafta sürpriz bir açıklama yapılmış, takım kaptanlarının değiştirildiği belirtilmişti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ile yönetim kurulunun kararıyla futbol A takımı kaptanlığı hususunda değişikliğe gidildiği belirtilerek, "Teknik ekibimizin saha içinde daha etkili olabilecek pozisyonda oynayan futbolcularımızın kaptanlığa getirilmesi görüşüyle ve yönetim kurulumuzun kararıyla futbol A takımımızın birinci kaptanlığına Orkun Kökçü, ikinci kaptanlığına ise Wilfred Ndidi getirilmiştir. Necip Uysal ile Mert Günok'a kaptanlık dönemlerindeki emekleri için teşekkür eder, yeni kaptanlarımız Orkun Kökçü ile Wilfred Ndidi'ye kaptanlık görevlerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanılmıştı.

