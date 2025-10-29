Ünlü yönetmen borcu yüzünden saatlerini satışa çıkardı!

"Baba" (The Godfather) serisinin Oscar ödüllü efsane yönetmeni Francis Ford Coppola, mali sıkıntılarını aşmak ve borçlarını ödeyebilmek amacıyla milyonluk saat koleksiyonunun bir kısmını satışa çıkarıyor.

6 Aralık'ta bir müzayede sitesi aracılığıyla yedi adet saatini satışa sunacağını duyuran Coppola, durumunu "Gemiyi ayakta tutabilmek için biraz paraya ihtiyacım var" sözleriyle ifade etti.

İFLAŞ BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞTU

Ünlü yönetmenin geçmişte de benzer maddi zorluklar yaşadığı biliniyor. 1982 yapımı "One from the Heart" filminin yüksek bütçeli prodüksiyonu için bütçeyi kendi yaratan ve gişede beklenen başarıyı yakalayamayan Coppola, bu projeden sonra büyük borç altına girmişti.

1992 yılında yaptığı iflas başvurusunda ise 98 milyon dolar borcu ve 53 milyon dolarlık serveti olduğunu beyan etmişti.