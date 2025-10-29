Emrah'ın son halini görenler tanıyamadı: Sahnede hüngür hüngür ağladı

Uzun bir süredir hem sahnelerden hem de ekranlardan uzak kalan ünlü şarkıcı Emrah, sevenleriyle yeniden buluştu. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de verdiği konserle yeniden gündeme geldi.

"Küçük Emrah" olarak da bilinen sanatçının Bakü'deki konserinde, eski günlerini yad ederken duygusal anlar yaşadığı görüldü.

Gözyaşlarını tutamayan Emrah, uzun bir aradan sonra sahneye dönmenin kendisi için büyük anlam taşıdığını ifade etti.

Ünlü şarkıcının değişen görünümü ise gündem oldu. Son haliyle dikkat çeken Emrah'ın sevenleri ünlü şarkıcıyı tanımakta zorlandı.

Emrah sahnede gözyaşlarını tutamadı

GAYRİMENKUL YATIRIMLARIYLA DA GÜNDEMDEYDİ

Son günlerde Emrah, gayrimenkul yatırımlarıyla gündeme gelmişti. Ünlü şarkıcının Türkiye'nin farklı illerinde yaklaşık 300 dairesi olduğu yönünde iddialar ortaya atılmıştı.