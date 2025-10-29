Ünlülerin yılbaşı ücretleri ortaya çıktı: Bir gecede 20 milyon TL kazanacak

Yılbaşına çok az bir zaman kala, ünlü isimlerin sahne ücretleri de belli olmaya başladı. Hadise, Ebru Gündeş ve Sibel Can gibi ünlü şarkıcıların aldığı ücret dudak uçuklattı.

Gel Konuşalım adlı programda açıklanan yılbaşı kazançlarına göre, en yüksek ücreti Hadise alacak. Hadise yılbaşı gecesi iki ayrı mekânda sahne alarak toplamda 20 milyon TL'ye yakın bir gelir elde edecek.

Hadise'nin bu yüksek ücret talebinin ardında ise, büyük bir prodüksiyon ekibiyle çalışması ve sahnesinde çok sayıda dansçıya yer vermesinin yattığı belirtildi.

MİLYONLUK KAZANÇLARIYLA DİKKAT ÇEKTİLER

Hadise'nin yanı sıra, Ebru Gündeş, Sibel Can, Ajda Pekkan, Kenan Doğulu ve Yıldız Tilbe gibi isimler de milyonluk sahne ücretleriyle dikkat çekiyor.

Hadise'nin ardından yılbaşında en çok kazanacak ikinci isim olan Ebru Gündeş, Antalya'daki konserinden 10 milyon TL kazanacak.

Sibel Can'ın sahne ücreti ise 8 milyon TL olarak açıklandı. Ajda Pekkan, Kenan Doğulu ve Yıldız Tilbe'nin ise 7 milyon TL alacağı belirtildi.