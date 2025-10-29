Güllü'nün kızının WhatsApp mesajları ortaya çıktı! "Bu kadın ölsün"

Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, patronu Ferdi Aydın, Güllü'yü kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in öldürdüğünü iddia etti. O iddianın ardından Gülter'in, annesi için "Bu kadın ölsün" yazdığı WhatsApp mesajları ortaya çıktı.

Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, İstanbul'da sahne aldığı mekanın sahibi Ferdi Aydın şoke eden bir iddiada bulunarak Güllü'yü kızının öldürdüğünü iddia etti.

gullu.jpg

Yalova Adliyesi'ne gelerek suç duyurusunda bulunan Aydın, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in WhatsApp yazışmalarını da kanıt olarak gösterdi.

Sabah'tan Kerim Cengil'in haberine göre, o yazışmalarda Gülter'in annesi için, "Nolur bir şey yap, bu kadın ölsün, senin çevren çok" yazılı mesajlar attığı görüldü.

gullunun-kizinin-whatsapp-mesajlari-001.webp

"GÖSTERİLEN MESAJLAR BANA AİT, KABUL EDİYORUM"

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adliyeye çağrılıp ifadesi alınan Gülter, mesajların kendisine ait olduğunu kabul ederek, "Gösterilen mesajlar bana ait, kabul ediyorum ama ben bu mesajları ara ara annemle kavga ettiğim zamanlarda yazıyordum. Annemi öldürmedim" dedi.

gullu-kizi.jpg

Ünlü şarkıcı Güllü, 26 Eylül gecesi Yalova'da 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter, verdiği ifadede annesinin roman havası oynarken düştüğünü söylemişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

