Fatih Ürek'in arkadaşından duygusal paylaşım: 4 sene önce...

15 Ekim'de evinde kalp krizi geçiren Fatih Ürek, hastaneye kaldırılmıştı. 20 dakika boyunca kalbi duran ve önlem amaçlı entübe edilen 59 yaşındaki Ürek'in tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

Sevenleri Ürek'in sağlık durumunu merak ederken, 27 Ekim'de hastaneden yapılan yazılı açıklamada, "Durumu kritik seyretmektedir" denilmişti.

Bu açıklamanın ardından ünlü şarkıcının arkadaşı Nalan Aksoy, yaptığı hastane ziyareti sonrası sosyal medya hesabından Ürek'in son durumuyla ilgili şu bilgileri paylaşmıştı:

"GÖZLERİNİ KIRPARAK BANA CEVAP VERDİ"

"Şu an yoğun bakımdan Fatih'imin yanından çıktım. Mışıl mışıl sanki evde yan koltukta uyuyor. Aramızdaki özel esprileri her yaptığımda gözlerini kırparak bana cevap verdi, belki refleks ama olsun. Henüz uyuyor ama çok sıhhatli gözüyor. Allah'tan ümit kesilmez lütfen dualarımızı esirgemeyin. Haber kirliliğine inanmayın ben gözlerimle gördüm."

Son olarak Nalan Aksoy, Fatih Ürek ile ilgili yeni bir paylaşım yaparak takipçilerini duygulandırdı. "4 sene evvel bugün" notuyla yaptığı paylaşımda, Fatih Ürek'in neşeyle şarkı söylediği anlara yer verdi.

Nalan Aksoy'un paylaşımı, Fatih Ürek'in sevenleri tarafından yoğun ilgi gördü.