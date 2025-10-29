Murat Dalkılıç son halini paylaştı: 12. kez ameliyat olacak
Doğuştan gelen ve dışa doğru büyüyen burun kemikleri nedeniyle bugüne dek tam 11 kez operasyon geçiren ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, son günlerde hakkında çıkan "12. kez burun ameliyatı oldu" şeklindeki haberlere sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi.
"NEFES ALAMADIĞIM İÇİN TAKIYORUM"
Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Dalkılıç, 12. ameliyatının tarihini açıklarken şu ifadeleri kullandı:
"Çok haberler çıkmış, ameliyat olduğuma dair. Ama ameliyat olmadım arkadaşlar. Sanırım en son ameliyatımın üzerinden 7-8 ay geçti. Ocak ayında tekrar olacağım. Şu anda sürekli 'Nostril retainer' takıyorum ve bunu görüyorsunuz; çünkü burnumda nefes alamadığım için takıyorum. İki yıldır kullanıyorum.
Sanırım ocak gibi yeni ameliyat olacağım. O zamana kadar takmaya devam edeceğim. Sonrasında da herhalde bu süreç bitecek gibi duruyor. Ama o zamana kadar çıkan haberlerde ‘ameliyat oldu’ denmesin diye bunu bir kez daha açıklamak istedim. Güzel dilekleriniz için teşekkür ederim, çok tatlısınız. Geçecek inşallah, bekliyoruz biz de."