Murat Dalkılıç son halini paylaştı: 12. kez ameliyat olacak

Doğuştan gelen ve dışa doğru büyüyen burun kemikleri nedeniyle bugüne dek tam 11 kez operasyon geçiren ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, son günlerde hakkında çıkan "12. kez burun ameliyatı oldu" şeklindeki haberlere sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi.

"NEFES ALAMADIĞIM İÇİN TAKIYORUM"

Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Dalkılıç, 12. ameliyatının tarihini açıklarken şu ifadeleri kullandı:

"Çok haberler çıkmış, ameliyat olduğuma dair. Ama ameliyat olmadım arkadaşlar. Sanırım en son ameliyatımın üzerinden 7-8 ay geçti. Ocak ayında tekrar olacağım. Şu anda sürekli 'Nostril retainer' takıyorum ve bunu görüyorsunuz; çünkü burnumda nefes alamadığım için takıyorum. İki yıldır kullanıyorum.

Güller ve Günahlar dizisinin çalışanları iş bıraktı