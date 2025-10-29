Güller ve Günahlar dizisinin çalışanları iş bıraktı

Yayınlanma:
Güller ve Günahlar dizisinin set çalışanları, uzun süredir ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle iş bıraktı. Sine-Sen, NGM yapım şirketinin hukuka aykırı davrandığını belirterek hukuki süreci başlatacaklarını duyurdu.

Kanal D'de yayınlanan ve yapımcılığını NGM’nin üstlendiği Güller ve Günahlar dizisinin setinde kriz çıktı. Sine-Sen’in (Sinema Emekçileri Sendikası) yaptığı açıklamaya göre, set işçileri uzun süredir ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma kararı aldı.

Sendikanın açıklamasında, işçilerin 4857 sayılı İş Kanunu’nun 34. maddesi uyarınca çalışmama haklarını kullanarak “iş durdurma” kararı aldığı belirtildi.

is-birakma.jpg

Yemeksepeti kuryeleri iş bıraktı: Adil, güvenli ve insanca çalışma koşulları istiyoruzYemeksepeti kuryeleri iş bıraktı: Adil, güvenli ve insanca çalışma koşulları istiyoruz

"TEMEL İŞÇİ HAKLARINA AYKIRIDIR"

Sine-Sen tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yapımcılığını NGM'nin üstlendiği Güller ve Günahlar dizisinde çalışan set işçileri uzun süredir ücret alamıyorlar. Bu sebeple işçilerin bir kısmı 4857 sayılı İş Kanunu'nun 34. maddesi uyarınca çalışmama (iş durdurma) hakkını kullanma kararı almıştır.

Anılan madde gereği, işçiler ücretlerini alamadıkları durumda iş yerinde bulunarak çalışmama hakkına sahiptirler. Bu süreçte işçilerin iş akdi feshedilemez, yerlerine başka işçi alınamaz ve iş başka birine yaptırılamaz.

Ancak, NGM temsilcileri, hukuka açıkça aykırı bir biçimde, iş durduran çalışanları sete almamış ve bu durumu "istifa" olarak değerlendirdiklerini bildirmişlerdir.

Bu tutum, hem İş Kanunu'nun 34. maddesine hem de temel işçi haklarına aykırıdır. Ücretleri yasal süre içinde ödemeyen ve işçilerin haklarını ihlal eden NGM'yi, derhal hukuka uygun davranmaya davet ediyoruz.

Ayrıca, işçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için hukuki süreç başlatmak üzere hazırlık içinde olduğumuzu ve tüm bu süreçte çalışanların yanında olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

