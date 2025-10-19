Yemeksepeti kuryeleri iş bıraktı: Adil, güvenli ve insanca çalışma koşulları istiyoruz

Yayınlanma:
Yemeksepeti kuryeleri, düşük ücretler ve ağır çalışma koşullarını protesto ederek Denizli'de Amfi Park’ta toplandı. Kuryeler, “Şirketin sloganında ‘istediğin zaman çalış’ diyorlar, biz de bugün çalışmama hakkımızı kullanıyoruz” dedi.

Yemeksepeti kuryeleri, “ağır ve güvencesiz çalışma koşulları ile düşük ücretleri” protesto etmek için iş bıraktı. Amfi Park’ta bir araya gelen kuryeler, şirketin kendilerine yönelik baskı uyguladığını ileri sürdü.

Protestocu kuryeler adına konuşan Cengizhan Güneşdoğmuş, anayasal haklarını kullandıklarını vurgulayarak, “Şirketin sloganında da var; ‘istediğin zaman çalış, gece çalış, gündüz çalış.’ Biz de bugün çalışmama hakkımızı kullanıyoruz” dedi.

Cengizhan Güneşdoğmuş, bazı arkadaşlarının "korkutuldukları" için eyleme katılmadıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Açıklamamızdan sonra bölge sorumlusu yöneticimizin, personel alımı ve ekipman satışı dönemlerinde uğradığı Denizli'de son bir haftadır kalarak her gün bir veya birkaç arkadaşımızla görüşüp ikna etmeye çalıştığı iletilmiştir. Bugüne kadar taleplerin yetkisi dışında olduğunu söyleyen yönetici, bu bir haftalık süreçte çözüm getirmek adına tutarsız ve asılsız bir tavır sergilemiştir, daha önce yetkisi olmadığını belirttiği konularda bile düzenleme yapabileceğini ifade etmiştir. Ayrıca bu eyleme öncülük eden arkadaşlarımızı ve kararlı duranları gerek telefonla arayarak, gerek hesaplarını kısıtlayarak, gerekse çalışırken kaza yapıp aylarca tedavi gören arkadaşlarımızın hesaplarına müdahale ederek baskı kurulmuştur. Kimi zaman açık, kimi zaman dolaylı tehditlerle anayasal hakkımıza engel olunmak istenmiştir. Bizler, Yemeksepeti'nden adil, güvenli ve insanca çalışma koşulları talep ediyoruz."

Kaynak:ANKA

