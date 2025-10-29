Fenomen Sibil Çetinkaya 10 gündür hastanede! Son durumunu paylaştı

Sosyal medyada paylaşımlarıyla tanınan fenomen Sibil Çetinkaya, hastaneye kaldırılmıştı.

10 gündür hastanede olan Çetinkaya, son sağlık durumunu takipçileriyle paylaştı.

​​​​​​​

Çetinkaya, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda yüksek ateşinin düşmediğini belirterek, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yine bu gece de hastaneden göndermeyecekler beni belli. Korkunç bir gece geçirdim yine ateşim düşmüyor. Çok yoruldum böyle olmaktan. Virüsün ne olduğunu bulamıyoruz. Yediğim bir yemekten olduğunu kesin ama sinirlerim zayıfladı. Artık damarım kalmadı kan alınacak."