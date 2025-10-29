Fenomen Sibil Çetinkaya 10 gündür hastanede! Son durumunu paylaştı
Sosyal medyada paylaşımlarıyla tanınan fenomen Sibil Çetinkaya, hastaneye kaldırılmıştı.
10 gündür hastanede olan Çetinkaya, son sağlık durumunu takipçileriyle paylaştı.
"VİRÜSÜN NE OLDUĞUNU BULAMIYORUZ"
Çetinkaya, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda yüksek ateşinin düşmediğini belirterek, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Yine bu gece de hastaneden göndermeyecekler beni belli. Korkunç bir gece geçirdim yine ateşim düşmüyor. Çok yoruldum böyle olmaktan. Virüsün ne olduğunu bulamıyoruz. Yediğim bir yemekten olduğunu kesin ama sinirlerim zayıfladı. Artık damarım kalmadı kan alınacak."
"AĞRILARIM ÇOK, KARNIM ÇOK ŞİŞ"
Tedavisi devam eden Çetinkaya, son paylaşımında ise şu ifadelere yer verdi:
"10 gün... Kötü, iyi bir gün geçirmiyorum. Ağrılarım çok, karnım çok şiş. Halsizim, test sonuçları yavaş yavaş çıkıyor. Dalgalanmalı bir durum, moralim bozuk. Uzun bir süre daha buradayız. En son netleşince ileteceğim, sağ olun."