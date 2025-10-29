Merve Boluğur ile evliliği 53 gün sürmüştü: 2. kez nikah masasına oturdu

Merve Boluğur ile evliliği 53 gün sürmüştü: 2. kez nikah masasına oturdu
Yayınlanma:
Merve Boluğur ile yaşadığı kısa süreli evlilikle adından söz ettiren DJ Mert Aydın, yeniden nikah masasına oturdu.

2022 yılının Ekim ayında ünlü oyuncu Merve Boluğur, Dj Mert Aydın ile evlenmişti. Murat Dalkılıç'ın ardından ikinci evliliğini yapan Merve Boluğur'un mutluluğu yalnızca 53 gün sürmüştü.

Fikir ayrılığı nedeniyle evliliklerinin sonlandığını açıklayan Mert Aydın, uzun süre gözlerden uzak kalmayı tercih etmişti.

merve-bolugur-mert-aydin.webp

Murat Dalkılıç son halini paylaştı: 12. kez ameliyat olacakMurat Dalkılıç son halini paylaştı: 12. kez ameliyat olacak

Aradan geçen üç yılın ardından DJ Mert Aydın, aşkı yeniden buldu. Aydın, geçtiğimiz Ağustos ayında sevgilisi Fatma Savk'a romantik bir evlilik teklifinde bulunmuştu.

Bu teklif şimdi mutlu sonla taçlandı.

mert-aydin-fatma-savk.jpg

Fatih Ürek'in arkadaşından duygusal paylaşım: 4 sene önce...Fatih Ürek'in arkadaşından duygusal paylaşım: 4 sene önce...

SOYADINI DEĞİŞTİRDİ

Çiftin nikah masasına oturduğu haberi, Fatma Savk'ın sosyal medya hesabından paylaştığı düğün fotoğraflarıyla ortaya çıktı. Fotoğrafların ardından Fatma Savk'ın, ismini de "Fatma Savk Aydın" olarak değiştirdiği görüldü.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

