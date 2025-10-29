Merve Boluğur ile evliliği 53 gün sürmüştü: 2. kez nikah masasına oturdu
2022 yılının Ekim ayında ünlü oyuncu Merve Boluğur, Dj Mert Aydın ile evlenmişti. Murat Dalkılıç'ın ardından ikinci evliliğini yapan Merve Boluğur'un mutluluğu yalnızca 53 gün sürmüştü.
Fikir ayrılığı nedeniyle evliliklerinin sonlandığını açıklayan Mert Aydın, uzun süre gözlerden uzak kalmayı tercih etmişti.
Aradan geçen üç yılın ardından DJ Mert Aydın, aşkı yeniden buldu. Aydın, geçtiğimiz Ağustos ayında sevgilisi Fatma Savk'a romantik bir evlilik teklifinde bulunmuştu.
Bu teklif şimdi mutlu sonla taçlandı.
SOYADINI DEĞİŞTİRDİ
Çiftin nikah masasına oturduğu haberi, Fatma Savk'ın sosyal medya hesabından paylaştığı düğün fotoğraflarıyla ortaya çıktı. Fotoğrafların ardından Fatma Savk'ın, ismini de "Fatma Savk Aydın" olarak değiştirdiği görüldü.