Bir zamanlar popüler kültürün kalbi olan ve müzik endüstrisine yön veren MTV, 1 Ocak 2026 itibarıyla bünyesindeki tematik müzik kanallarının yayınını durdurdu. MTV 80s, MTV 90s, MTV 00s, MTV Music 24, Club MTV ve MTV Live gibi kanallar artık uydu ve kablolu TV paketlerinde yer almıyor.

MTV NEDEN KAPANDI?

Paramount Global çatısı altında faaliyet gösteren ağ, izleyici alışkanlıklarının dijital platformlara kayması nedeniyle bu kararı aldı.

Geleneksel kablolu yayıncılığın düşüşü, müzik videolarının artık televizyon yerine YouTube, TikTok, Instagram gibi dijital mecralarda tüketilmesi süreci hızlandırdı.

MTV MARKASI NE OLACAK?

MTV markası tamamen bitmedi. Ana kanal yayın hayatına devam edecek ancak artık müzik videoları yerine reality şovlar, diziler ve eğlence programları ağırlık kazanacak.

Müzik içerikleri ise dijital platformlar ve sosyal medya üzerinden sürdürülecek.

MTV, Video Müzik Ödülleri (VMA) ve Avrupa Müzik Ödülleri (EMA) gibi büyük organizasyonlarla varlığını koruyacak.

TÜRKİYE İÇİN TAMAMEN BİTTİ

Türkiye’de izleyiciler için bu karar, televizyon kumandasındaki MTV logolu müzik kanallarının tamamen kapanması demek. Artık 7/24 müzik klibi yayınlayan kanallar erişime kapalı olacak.

SEMBOLİK KAPANIŞ YAPILDI

MTV, 1981’de The Buggles’ın “Video Killed the Radio Star” klibiyle açtığı yayın hayatına, aynı kliple veda etti. Bu, müzik televizyonu çağının kapanışını simgeleyen güçlü bir jest olarak değerlendiriliyor.

DİJİTAL DEVRİM ACIMADI

MTV’nin müzik kanallarını kapatması, televizyon üzerinden müzik tüketiminin artık sona erdiğini ve dijital çağın tamamen hakim olduğunu bir kez daha gösterdi. Bir dönemin nostaljisi kapanırken, MTV markası farklı içeriklerle yaşamaya devam edecek.