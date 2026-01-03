Bir dönemin en meşhur kanalıydı: Ekrana veda etti

Bir dönemin en meşhur kanalıydı: Ekrana veda etti
Yayınlanma:
Özellikle 1990'ların en meşhur müzik kanalı MTV yayın hayatına son verdi. Açıklamada meşhur kanalın neden kapandığı da açıklandı.

Bir zamanlar popüler kültürün kalbi olan ve müzik endüstrisine yön veren MTV, 1 Ocak 2026 itibarıyla bünyesindeki tematik müzik kanallarının yayınını durdurdu. MTV 80s, MTV 90s, MTV 00s, MTV Music 24, Club MTV ve MTV Live gibi kanallar artık uydu ve kablolu TV paketlerinde yer almıyor.

MTV NEDEN KAPANDI?

Paramount Global çatısı altında faaliyet gösteren ağ, izleyici alışkanlıklarının dijital platformlara kayması nedeniyle bu kararı aldı.
Geleneksel kablolu yayıncılığın düşüşü, müzik videolarının artık televizyon yerine YouTube, TikTok, Instagram gibi dijital mecralarda tüketilmesi süreci hızlandırdı.

mtv.jpg

MTV MARKASI NE OLACAK?

MTV markası tamamen bitmedi. Ana kanal yayın hayatına devam edecek ancak artık müzik videoları yerine reality şovlar, diziler ve eğlence programları ağırlık kazanacak.
Müzik içerikleri ise dijital platformlar ve sosyal medya üzerinden sürdürülecek.
MTV, Video Müzik Ödülleri (VMA) ve Avrupa Müzik Ödülleri (EMA) gibi büyük organizasyonlarla varlığını koruyacak.

TÜRKİYE İÇİN TAMAMEN BİTTİ

Türkiye’de izleyiciler için bu karar, televizyon kumandasındaki MTV logolu müzik kanallarının tamamen kapanması demek. Artık 7/24 müzik klibi yayınlayan kanallar erişime kapalı olacak.

SEMBOLİK KAPANIŞ YAPILDI

MTV, 1981’de The Buggles’ın “Video Killed the Radio Star” klibiyle açtığı yayın hayatına, aynı kliple veda etti. Bu, müzik televizyonu çağının kapanışını simgeleyen güçlü bir jest olarak değerlendiriliyor.

DİJİTAL DEVRİM ACIMADI

MTV’nin müzik kanallarını kapatması, televizyon üzerinden müzik tüketiminin artık sona erdiğini ve dijital çağın tamamen hakim olduğunu bir kez daha gösterdi. Bir dönemin nostaljisi kapanırken, MTV markası farklı içeriklerle yaşamaya devam edecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Tamirci iddia ediyor: Şimdiye kadar üretilmiş en iyi dizel motor ne ABD ne de Avrupa arabalarında!
Tamirci iddia ediyor: Şimdiye kadar üretilmiş en iyi dizel motor ne ABD ne de Avrupa arabalarında!
Beşiktaş Stadı'na mirasçı çıktı: Mahkeme başvuruyu kabul etti
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Kar bitti sananlar yanıldı! İstanbul için net tarih verildi
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Bir bardak limonlu su ile hayatınız değişir mi?
Türk şirketinin gemisine internet baskını: Polis helikopterle operasyon yaptı
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
Magazin
Şarkıcı Mem Ararat'ın ekibine vize verilmedi! Konserler iptal oldu
Şarkıcı Mem Ararat'ın ekibine vize verilmedi! Konserler iptal oldu
Ünlü oyuncunun kızı otel odasında ölü bulundu
Ünlü oyuncunun kızı otel odasında ölü bulundu