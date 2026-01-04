Mardin’de mahsur kalan ünlü oyuncu Ayça Varlıer fotoğraflarını paylaştı

Ünlü oyuncu Ayça Varlıer, dizi çekimleri için gittiği Mardin’de yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı. Anın tadını çıkaran Varlıer, karla oynadığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü oyuncu Ayça Varlıer, dizi çekimleri için gittiği Mardin’de kar sürpriziyle karşılaştı. Bölgeyi etkisi altına alan yoğun kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkileyince ünlü oyuncu Midyat ilçesinde mahsur kaldı.

Ulaşımın aksaması nedeniyle planladığı gibi İstanbul’a dönemeyen Varlıer, bu beklenmedik durumun tadını çıkardı.

Yeni yılı evinden uzakta, Mardin’de karşılamak zorunda kalan ünlü oyuncu, dizi ekibi ve oyuncu arkadaşlarıyla birlikte otelde konakladı. Yılın ilk sabahında ise Mardin’in beyaz örtüyle kaplanmış eşsiz manzarasının tadını çıkardı. Kendini karlara bırakan Varlıer, neşeli anlarını objektiflere yansıttı.

Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla takipçilerinden ilgi gören oyuncu, "2026’ya enerjimiz, modumuz ve umudumuz yüksek girelim diyenler el kaldırsın" notunu düştü.

AYÇA VARLIER KİMDİR?

7 Mayıs 1977 doğumlu olan Ayça Varlıer, eğitim hayatını ABD’de tamamladı. Hartt School’dan mezun olduktan sonra oyunculuğa yoğunlaştı. Türkiye’ye döndükten sonra "Gümüş" dizisindeki Pınar karakteriyle geniş kitlelerce tanınmaya başlamıştır.

Kariyeri boyunca "Behzat Ç.", "Son Bahar", "Kehribar" ve "Kalk Gidelim" gibi birçok projede başrol yer aldı. "Leyla’nın Evi" müzikalindeki performansıyla Afife Jale Tiyatro Ödülleri'ne layık görüldü.

