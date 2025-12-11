Diziden çıkarıldığını uçakta öğrenen Alina Boz imzayı attı

Geçtiğimiz günlerde "Doc" dizisindeki olaylı ayrılık süreciyle gündem olan Alina Boz, kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Başrolünde yer alması beklenen projeden çıkarıldığını, eşiyle çıktığı tatil dönüşü uçaktayken haberlerden öğrendiği iddia edilen ve bu durumu yargıya taşımayı düşünen ünlü oyuncu, yaşadığı krizin ardından setlere dönüş yapıyor.

Bu sezon yapımcıların gözdesi haline gelen ve birçok projeden teklif alan Alina Boz, kararını verdi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncu, “Kuruluş Orhan” dizisi için imzayı attı. Alina Boz, dizide Mert Yazıcıoğlu’nun canlandırdığı Orhan Bey’in eşi Asporça Hatun karakterine hayat verecek.

Alina Boz ve Mert Yazıcıoğlu, daha önce "Aşk 101" dizisinde de birlikte rol almıştı.

NE OLMUŞTU?

Alina Boz'un daha önce "Doc" dizisindeki 'Mevsim' karakteri için el sıkıştığı, ancak ani bir kararla kadrodan çıkarıldığı öne sürülmüştü.

Yapım şirketi ayrılığın karşılıklı anlaşma ile olduğunu belirtse de, Boz'un haberi uçakta aldığı ve yerine Sıla Türkoğlu'nun düşünüldüğü iddiaları büyük yankı uyandırmıştı.