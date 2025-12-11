Diziden çıkarıldığını uçakta öğrenen Alina Boz imzayı attı

Diziden çıkarıldığını uçakta öğrenen Alina Boz imzayı attı
Yayınlanma:
“Doc” dizisindeki olaylı ayrılığının ardından yönünü yeni projelere çeviren Alina Boz'un yeni dizisi belli oldu.

Geçtiğimiz günlerde "Doc" dizisindeki olaylı ayrılık süreciyle gündem olan Alina Boz, kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Başrolünde yer alması beklenen projeden çıkarıldığını, eşiyle çıktığı tatil dönüşü uçaktayken haberlerden öğrendiği iddia edilen ve bu durumu yargıya taşımayı düşünen ünlü oyuncu, yaşadığı krizin ardından setlere dönüş yapıyor.

alina-boz.jpg

Miss Universe güzelinin hayati tehlikesi sürüyor: Son durumu açıklandıMiss Universe güzelinin hayati tehlikesi sürüyor: Son durumu açıklandı

Bu sezon yapımcıların gözdesi haline gelen ve birçok projeden teklif alan Alina Boz, kararını verdi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncu, “Kuruluş Orhan” dizisi için imzayı attı. Alina Boz, dizide Mert Yazıcıoğlu’nun canlandırdığı Orhan Bey’in eşi Asporça Hatun karakterine hayat verecek.

Alina Boz ve Mert Yazıcıoğlu, daha önce "Aşk 101" dizisinde de birlikte rol almıştı.

kurulus-orhan.webp

Dünyanın konuştuğu isimler Bodrum'daki davada ifade verdi: 42 milyonluk ihmal iddiası!Dünyanın konuştuğu isimler Bodrum'daki davada ifade verdi: 42 milyonluk ihmal iddiası!

NE OLMUŞTU?

Alina Boz'un daha önce "Doc" dizisindeki 'Mevsim' karakteri için el sıkıştığı, ancak ani bir kararla kadrodan çıkarıldığı öne sürülmüştü.

Yapım şirketi ayrılığın karşılıklı anlaşma ile olduğunu belirtse de, Boz'un haberi uçakta aldığı ve yerine Sıla Türkoğlu'nun düşünüldüğü iddiaları büyük yankı uyandırmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş kararını verdi: Sürpriz gelişme
Vücudu saniyeler içinde işgal ediyor: Evde otururken zehirlendiğinizi fark etmiyor olabilirsiniz
En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
En güvenilir şaşırtmadı!
En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
Günde ne kadar su içmelisiniz? Doğru ölçünün çok pratik bir kuralı var
Ahmet Çakar'ın bahis hesapları ortaya çıktı: Milyonluk hesap hareketleri MASAK raporunda
Galatasaray'ın Monaco'ya karşı aldığı yenilginin sorumlusunu açıkladı
Cumhurbaşkanı'nın KDV iadesi yetkisi iptal edildi
Naci Görür net ifadelerle duyurdu: Burada deprem bekliyoruz
Sibirya soğukları geliyor! Buz gibi hava dalgası Türkiye’ye giriş yapmak üzere
Magazin
Kenan İmirzalıoğlu ve Taylan Biraderler arasında kriz
Kenan İmirzalıoğlu ve Taylan Biraderler arasında kriz
Miss Universe güzelinin hayati tehlikesi sürüyor: Son durumu açıklandı
Miss Universe güzelinin hayati tehlikesi sürüyor: Son durumu açıklandı