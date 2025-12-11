İtalyan modacı Roberto Cavalli'nin 1977 Avrupa Güzeli olan eski eşi Eva Cavalli'nin, Bodrum'daki özel bir hastaneye karşı açtığı 42 milyon liralık tazminat davasında çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Dünyaca ünlü tenor Andrea Bocelli, model Cindy Crawford ve Natasha Poly'nin de aralarında bulunduğu 13 ünlü isim, Cavalli için tanıklık yaptı.

Eva Cavalli, Ağustos 2023'te Bodrum'daki tanınmış lüks bir detoks merkezine gitmiş, burada ‘tedavi’ adı altında yapılan bir işlem sonucunda bağırsaklarının yırtıldığı öne sürülmüştü.

Acı içinde hastaneye kaldırılan Cavalli'nin, ateşler içinde tam 35 saat bekletildikten sonra ameliyata alındığı ve doğru tedavinin uygulanmadığı iddia edilmişti. Bu ihmal iddiası üzerine Cavalli, avukatı Dr. Candaş Gürol aracılığıyla Bodrum Tüketici Mahkemesi'ne başvurarak 42 milyon liralık dava açmıştı.

Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre, mahkemeye sunulan dosyada; Andrea Bocelli, eşi Veronica Bocelli, mankenler Cindy Crawford, Natasha Poly, Caro Daur, iş insanları Remo Ruffini, Goga Ashkenazi ve Danielle Cavalli'nin de aralarında bulunduğu 13 tanığın beyanları yer aldı.

13 ÜNLÜ İSİM İFADE VERDİ

İşte dava dosyasına giren çarpıcı ifadeler:

Roberto Cavalli ile evliliğinden olan oğlu Daniel Cavalli, annesinin yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Onun bütün acılarına, çilelerine tanık oldum ve bu travmanın uzun vadede onu nasıl etkilediğini gördüm."

Andrea Bocelli ve eşi Veronica Bocelli, aileyi uzun yıllardır tanıdıklarını belirterek şunları söyledi:

"Yakında onu gördük, çok yorgundu ve tedavisinin bitmediğini söyledi. Gelecek dönemdeki iki ameliyatı için ona destek olacağız."

Dünyaca ünlü manken Cindy Crawford, yaşananların maddi ve manevi boyutuna dikkat çekti:

"Bu durum yalnızca Eva'ya büyük bir duygusal sıkıntı yaşatmakla kalmamış, değerli fırsatların kaybına yol açarak manevi ve maddi zorluklara neden oldu."

Natasha Poly, Cavalli'nin durumunu şu sözlerle ifade etti:

"Eva'nın derin fiziksel ve psikolojik acı çektiğini gözlemledim."

Model Caro Daur, hastanedeki ihmal iddiasını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Kimse zamanında fark etmediği için Eva 30 saat boyunca dayanılmaz ağrılar çekmişti."

Dünyaca ünlü bir markanın CEO'su Remo Ruffini ise iş kayıplarına değindi:

"Eva'nın bu ağır kazadan dolayı, bir kısmını imzaladığı çok sayıda iş sözleşmesinden vazgeçmek zorunda kaldığını da biliyorum."