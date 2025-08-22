Hakkında soruşturma açılan Blok3'ten ilk açıklama!

Menajeri Ferhat Karagöz'ü darp ve tehdit ettiği iddialarıyla hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan "Blok3" lakaplı rapçi Hakan Aydın, sessizliğini bozdu.

"KARİYERİMİ BİRKAÇ İFTİRAYA YEDİRMEM"

Soruşturmayla ilgili kendisine yöneltilen sorular üzerine Blok3'ten ilk açıklama geldi. Hakkındaki iddiaları iftira olarak nitelendiren ünlü rapçi, "Ben bu kadar uğraştım, imajımı, yıllarca kendi başıma getirdiğim kariyerimi birkaç tane iftiraya yedirmem, merak etmeyin. Söyleyeceklerim bu kadar." dedi.

NE OLDU?

Blok3'ün bu açıklamayı yapmasına neden olan süreç, menajer Ferhat Karagöz’ün şikayetiyle başlamıştı. Karagöz, 13 Temmuz'da çağrıldığı bir adreste Hakan Aydın (Blok3) ve yapımcısı Maruf Yöntürk darp ve tehdit edildiğini iddia ederek savcılığa başvurdu.

Şikayet dilekçesinde yer alan iddialara göre, yapımcı Maruf Yöntürk, Karagöz’ü ofisine çağırarak bilardo sopasıyla dizlerine, kollarına, sırtına ve kafasına defalarca vurdu. Yöntürk'ün, "Bu paralar nerede oğlum, şimdi sen kendini bana taktın, seni burada bırakacağım" diyerek tehdit ettiği öne sürüldü.

Yöntürk'ün, çalışanından stüdyodan susturucu takılı bir silah getirmesini istediği, bu silahla Karagöz'ü darp etmeye devam ettiği ve kafasına dayayarak, "Hemen para bulacaksın, 850 bin TL vereceksin. Yarına kadar da bu parayı getir, yoksa seni vurmak zorunda kalacağız" dediği iddia edildi. Dilekçede, rapçi Hakan Aydın'ın da Karagöz'e saldıranlar arasında olduğu belirtildi.

Olay sonrası arp raporu alan Ferhat Karagöz'ün kaburgasının kırıldığı ve vücudunun birçok yerinde ezilme ve yara olduğu tespit edildi.

Bu şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hakan Aydın ve Maruf Yöntürk hakkında; "Kasten yaralama, tehdit, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, şantaj, hakaret, suç işlemek amacıyla örgüt kurma" gibi suçlamalarla soruşturma başlattı.