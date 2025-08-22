Son dakika | Aziz İhsan Aktaş'ın ev hapsi kaldırıldı!

Suç örgütü lideri iddiası ile tutuklanan, tutuklu olduğu sırada etkin pişmanlıktan faydalanarak adli kontrol ile serbest bırakılan Aziz İhsan Aktaş hakkındaki ev hapsi kararı kaldırıldı. Ceylan Sever''in aktardığı bilgilere göre Aktaş hakkındaki ev hapsi kararı sona erdi.

ERTAN YILDIZ'IN EV HAPSİ KALDIRILDI

Aktaş ile beraber İBB operasyonlarında tutuklanan ancak sonrasında etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilen İBB Başkan Danışmanı Ertan Yıldız'ın da ev hapsi kararı kaldırıldı. Öte yandan, Adem Soytekin ve Alican Abacı hakkında ev hapsi adli kontrol kararlarının devam ettiği bildirildi.

İFADELERİ İLE CHP'Lİ BAŞKANLARIN TUTUKLANMASINA NEDEN OLDU

CHP’li Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk operasyonunda tutuklanan ve daha sonra 'etkin pişmanlık'tan faydalanan Aziz İhsan Aktaş, verdiği ifadeler ile çok sayıda CHP’li belediye başkanının tutuklanmasına neden oldu.

ÖZGÜR ÖZEL'İN FİNK ATIYORLAR ÇIKIŞININ ARDINDAN VERİLEN KARAR

Dün İmamoğlu başta olmak üzere İBB operasyonlarında tutuklu bulunanları ziyaret eden CHP Lideri Özel, operasyonlarda tutuklanıp etkin pişmanlıktan yararlanarak serbest bırakılanların ev hapsinde olmalarına rağmen 'restoranlarda fink attıklarını' açıklamıştı: