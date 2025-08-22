Son dakika | Aziz İhsan Aktaş'ın ev hapsi kaldırıldı!

Son dakika haberi... Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından etkin pişmanlıktan faydalanarak ev hapsi şartıyla tahliye edilen Aziz İhsan Aktaş’ın ev hapsi kararı kaldırıldı. Aktaş ile beraber İBB Başkan Danışmanı Ertan Yıldız'ın da ev hapsi kararı kaldırıldı.

Suç örgütü lideri iddiası ile tutuklanan, tutuklu olduğu sırada etkin pişmanlıktan faydalanarak adli kontrol ile serbest bırakılan Aziz İhsan Aktaş hakkındaki ev hapsi kararı kaldırıldı. Ceylan Sever''in aktardığı bilgilere göre Aktaş hakkındaki ev hapsi kararı sona erdi.

ERTAN YILDIZ'IN EV HAPSİ KALDIRILDI

Aktaş ile beraber İBB operasyonlarında tutuklanan ancak sonrasında etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilen İBB Başkan Danışmanı Ertan Yıldız'ın da ev hapsi kararı kaldırıldı. Öte yandan, Adem Soytekin ve Alican Abacı hakkında ev hapsi adli kontrol kararlarının devam ettiği bildirildi.

İFADELERİ İLE CHP'Lİ BAŞKANLARIN TUTUKLANMASINA NEDEN OLDU

CHP’li Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk operasyonunda tutuklanan ve daha sonra 'etkin pişmanlık'tan faydalanan Aziz İhsan Aktaş, verdiği ifadeler ile çok sayıda CHP’li belediye başkanının tutuklanmasına neden oldu.

ÖZGÜR ÖZEL'İN FİNK ATIYORLAR ÇIKIŞININ ARDINDAN VERİLEN KARAR

Dün İmamoğlu başta olmak üzere İBB operasyonlarında tutuklu bulunanları ziyaret eden CHP Lideri Özel, operasyonlarda tutuklanıp etkin pişmanlıktan yararlanarak serbest bırakılanların ev hapsinde olmalarına rağmen 'restoranlarda fink attıklarını' açıklamıştı:

  • "Aparat avukat Mehmet ev hapsinde. Bir Mehmet'i baroya sormadan tutuklama bir tarafta izin alınıp ev hapsi verilen Mehmet veya Mücahit... Alsana o Mehmet'i içeri. Devlet Bey de istiyor, hadi o iftiranamelerden bir iddianame yazın. Bir Mehmet'e tutuklama, bir Mücahit'e işlem başlatma neden? Ev hapsinde tuttukları İstanbul'da restoranlarda fink atıyor. Bu iş bu vakitten sonra çok zorlar sizi. HSK'ya verdiklerimizi verdik. Bakalım Ak Toroslar çetesini dağıtmaya ne zaman cesaret edecekler?"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

