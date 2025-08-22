Google'a soruşturma açıldı: Sebebi Play Store!

Rekabet Kurumu, Google hakkında yeni bir soruşturma başlattı. Kurumun yaptığı açıklamaya göre, Google'ın 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespit edilmesi amacıyla 07.08.2025 tarihli ve 25-29/680-M sayılı Kurul kararı doğrultusunda inceleme süreci başlatıldı.

Google’ın, söz konusu kanunun 41. maddesi kapsamında değerlendirilen davranışlarıyla ilgili detaylı inceleme yapılacağı bildirildi.

UYGULAMA GELİŞTİRİCİLERE YÖNELİK KISITLAMALAR MERCEK ALTINDA

Soruşturmanın temelini oluşturan iddialara göre, Google’ın mobil uygulama mağazası Play Store'da uygulama yayınlamak isteyen geliştiricileri, yalnızca kendi ödeme sistemi olan Google Play Faturalandırma (Google Play Billing - GPB) altyapısını kullanmaya zorladığı ifade edildi.

Ayrıca Google’ın, uygulama geliştiricilerin alternatif ödeme yöntemleriyle ilgili olarak kullanıcılarını bilgilendirmesini engellediği yönünde bulgulara ulaşıldı. Bu durumun, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesi çerçevesinde ihlal teşkil edebileceği nedeni ile soruşturma başlatıldı.

ÖNARAŞTIRMADA UYGULAMA İÇİ SATIN ALMALAR İNCELENDİ

Mobil Ekosistemler Sektör İncelemesi kapsamında yapılan analizler sırasında, Google’ın uygulama geliştiricilere yönelik ödeme sistemleri üzerinde kısıtlamalar getirdiği yönünde çeşitli şüphelerin gündeme geldiği belirtildi. Bu kapsamda, önaraştırma süreci başlatılmıştı.

Söz konusu önaraştırma sürecinde, Google’ın uygulama içi satın almalarda yalnızca kendi ödeme sisteminin kullanılmasına izin verdiği tespit edildi. Bununla birlikte, geliştiricilerin kullanıcılarını farklı ödeme alternatifleri hakkında bilgilendirmesinin de engellendiği belirlendi.

Rekabet Kurulu, bu davranışların hem dışlayıcı hem de sömürücü etkilere neden olabileceğini değerlendirerek, konuya ilişkin iddiaların daha kapsamlı şekilde incelenmesi amacıyla soruşturma açılmasına karar verdi.