İrem Derici Hollanda'da saldırıya uğradı
İrem Derici, Ajax-Galatasaray maçını izlemek için gittiği Hollanda'da saldırıya uğradığını açıkladı. Derici, "Arbedede tırnaklarım falan kırıldı dipten, ellerim zonkluyor" dedi.

Ünlü şarkıcı İrem Derici, sevgilisi Melih Kunukçu ile beraber UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax - Galatasaray maçını izlemek için gittiği Amsterdam'da saldırıya uğradığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından "Z Raporu" başlığıyla yaşadığı anları anlatan Derici, maçı statta izleyemediğini belirtti.

"BİRKAÇ MAGANDA BİZİM ÜSTÜMÜZE GELDİ"

Galatasaray'ın deplasmanda Ajax'ı 3-0 yendiği maça saatler kala yaşadıklarını anlatan Derici, şu ifadeleri kullandı:

"Maça geldim ama maça gidemedim, odada ağladım durdum. Birkaç maganda bizim üstümüze geldi otele dönerken ama ne pislikçe. Yani biz de kendimizi savunmak adına bir diklendik. Tam aman kapandı konu derken polisler, bizim peşimize takıldı, sanırsın Die Hard 2025.

Melih'in üstüne geldikçe geldiler, ben (ki ben) ortam yumuşatacağım diye maymun oldum. Neyse, gidin odanıza, bu akşam çıkmayın falan dediler, ben tabii Ali Rıza Bey felç sahnesi... Hala kırgın ve çok üzgünüm. Çok gereksizdi. Melih sonra inip polislerle kanka oldu, olayın aslını anlattı etti de ne çare ya...

"TIRNAKLARIM KIRILDI, ELLERİM ZONKLUYOR"

Arbedede tırnaklarım falan kırıldı dipten, ellerim zonkluyor. Gün içinde bilet bakıp akşama doğru döneceğim eve. 9'undaki Gaga konserine aylardır hazırlanıyorum, bu yıl beni motive eden tek şey buydu. Ama o kadar içlenmişim ki; ben güzel hiçbir şey haketmiyorum sanırım ya... Youtube'dan izlemeye devam.

Biletleri de yarın satışa çıkaracağım. Neyse, bugün sokakta verdiğimiz röportajda 3-1 demiştim ama 3-0 oldu. 1,5 kilometre uzaktaki stada biletim olmasına rağmen giremedim ya... Gerçekten bazı şeylerin olmayası var. Sonra İrem küfürbaz..."

