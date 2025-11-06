İrem Derici Hollanda'da saldırıya uğradı

Ünlü şarkıcı İrem Derici, sevgilisi Melih Kunukçu ile beraber UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax - Galatasaray maçını izlemek için gittiği Amsterdam'da saldırıya uğradığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından "Z Raporu" başlığıyla yaşadığı anları anlatan Derici, maçı statta izleyemediğini belirtti.

Galatasaray'ın deplasmanda Ajax'ı 3-0 yendiği maça saatler kala yaşadıklarını anlatan Derici, şu ifadeleri kullandı:

"Maça geldim ama maça gidemedim, odada ağladım durdum. Birkaç maganda bizim üstümüze geldi otele dönerken ama ne pislikçe. Yani biz de kendimizi savunmak adına bir diklendik. Tam aman kapandı konu derken polisler, bizim peşimize takıldı, sanırsın Die Hard 2025.

Melih'in üstüne geldikçe geldiler, ben (ki ben) ortam yumuşatacağım diye maymun oldum. Neyse, gidin odanıza, bu akşam çıkmayın falan dediler, ben tabii Ali Rıza Bey felç sahnesi... Hala kırgın ve çok üzgünüm. Çok gereksizdi. Melih sonra inip polislerle kanka oldu, olayın aslını anlattı etti de ne çare ya...