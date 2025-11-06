Cengiz Ünder'den 8 milyonluk teklif

Beşiktaş'ın 28 yaşındaki yıldız futbolcusu Cengiz Ünder, iki yıldır süren ilişkisini evliliğe taşıma yolunda ilk adımı attı.

Ünlü oyuncu, oyuncu ve sosyal medya fenomeni sevgilisi Bilge Yenigül'e iki hafta önce romantik bir evlenme teklifinde bulundu.

TEKTAŞIN DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI

Sabah'tan Merve Yurtyapan'ın haberine göre, evlilik teklifini kabul eden Bilge Yenigül, önceki gün yakın arkadaşlarıyla bir araya gelerek mutluluğunu kutladı ve tebrikleri kabul etti.

Kutlama sırasında genç fenomenin parmağındaki dev tektaş yüzük dikkatleri üzerine çekti. Yenigül'ün arkadaşlarına gösterdiği pırlantanın değeri dudak uçuklattı.

Cengiz Ünder'in, Bilge Yenigül'e aldığı tektaş yüzüğe tam 8 milyon lira ödediği belirtildi.

Cengiz Ünder, bu sezon Fenerbahçe'den kiralık olarak Beşiktaş'a transfer olmuştu.