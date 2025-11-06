Banu Alkan'ın kardeş acısı! Gözyaşlarıyla veda etti

Yayınlanma:
Banu Alkan, trafik kazasında hayatını kaybeden kardeşi Osman Alkan’ı son yolculuğuna uğurladı. “Pırlantamı kaybettim” diyen Alkan cenazede gözyaşlarına boğuldu.

Türk sinemasının “Afrodit” lakaplı ünlü ismi Banu Alkan'ın kardeşi Osman Alkan hayatını kaybetti. 65 yaşındaki Osman Alkan'ın Balıkesir’in Altınoluk ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Kaza sonrası olay yerine gelen ekipler soruşturma başlatırken, acı haberi alan Banu Alkan yıkıldı. Ünlü oyuncu, kardeşinin cenazesinde gözyaşlarına boğuldu.

banu-osman-alkan.jpg

Cenaze töreni, Altınoluk Köy Camii’nde ikindi namazı sonrası düzenlendi. Banu Alkan, kardeşini köy mezarlığında son yolculuğuna uğurlarken duygu dolu anlar yaşadı.

"GELDİM AMA BÖYLE GELDİM"

Mega Mag'de yer alan görüntülere göre, Banu Alkan, şu ifadeleri kullandı:

"Pırlantamdı benim. Pırlantamı kaybettim, meleğimi kaybettim. Dünyada en büyük koruyucumu kaybettim. En büyük bana sevgisini veren, benim için hayat boyu yanımda olan... Evlatları var üç tane...

new-project-2025-11-06t113117-472.jpg

İki gün önce 'Ablacığım gel, gel'. 'Söz veriyorum, geliyorum' dedim. Hem özledim hem Altınoluk'ta bir sürü işlerimiz var evle ilgili, dekorasyonla ilgili. Geldim ama böyle geldim. Hiç beklemediğimiz, gencecik bir insan. Çok erken oldu, hiç yakışmadı bu ölüm, hiç yakışmadı ona."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Fatih Ürek'ten 22 gün sonra ilk tepki! Prof. Dr. Müftüoğlu'ndan açıklama
Altın Kelebek hakkında flaş karar! Anlaşma bitti