Banu Alkan'ın kardeş acısı! Gözyaşlarıyla veda etti

Türk sinemasının “Afrodit” lakaplı ünlü ismi Banu Alkan'ın kardeşi Osman Alkan hayatını kaybetti. 65 yaşındaki Osman Alkan'ın Balıkesir’in Altınoluk ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Kaza sonrası olay yerine gelen ekipler soruşturma başlatırken, acı haberi alan Banu Alkan yıkıldı. Ünlü oyuncu, kardeşinin cenazesinde gözyaşlarına boğuldu.

Cenaze töreni, Altınoluk Köy Camii’nde ikindi namazı sonrası düzenlendi. Banu Alkan, kardeşini köy mezarlığında son yolculuğuna uğurlarken duygu dolu anlar yaşadı.

Mega Mag'de yer alan görüntülere göre, Banu Alkan, şu ifadeleri kullandı:

"Pırlantamdı benim. Pırlantamı kaybettim, meleğimi kaybettim. Dünyada en büyük koruyucumu kaybettim. En büyük bana sevgisini veren, benim için hayat boyu yanımda olan... Evlatları var üç tane...

İki gün önce 'Ablacığım gel, gel'. 'Söz veriyorum, geliyorum' dedim. Hem özledim hem Altınoluk'ta bir sürü işlerimiz var evle ilgili, dekorasyonla ilgili. Geldim ama böyle geldim. Hiç beklemediğimiz, gencecik bir insan. Çok erken oldu, hiç yakışmadı bu ölüm, hiç yakışmadı ona."