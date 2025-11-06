Fatih Ürek'ten 22 gün sonra ilk tepki! Prof. Dr. Müftüoğlu'ndan açıklama

Fatih Ürek'ten 22 gün sonra ilk tepki! Prof. Dr. Müftüoğlu'ndan açıklama
Yayınlanma:
22 gündür yoğun bakımda uyutulan Fatih Ürek ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yoğun bakımda gözlerini açıp kapattığı belirtilen Ürek'in sağlık durumunu Prof. Dr. Osman Müftüoğlu değerlendirdi.

15 Ekim'de kalp krizi geçiren ve hastaneye kaldırılan Fatih Ürek'in yoğun bakımda tedavisi sürerken yeni bir gelişme yaşandı.

22 gündür uyutulan ünlü şarkıcıdan ilk tepki geldi. Ürek'in kısa süreli olarak gözlerini açıp kapadığı belirtildi.

fatih-urek.jpg

"OLUMLU BİR İŞARET OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİR"

Fatih Ürek'in bu hareketini değerlendiren Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, kısa süreli göz hareketlerinin reflekse dayalı olabileceğini belirtti.

Müftüoğlu, "Bu tür refleksler, hastanın bilinç kazanması anlamına gelmez ancak nörolojik açıdan olumlu bir işaret olarak değerlendirilebilir" şeklinde konuştu.

fatih-urek.webp

Fatih Ürek'in sağlık durumuna ilişkin hastaneden yapılan son açıklamada ise şu ifadelere yer verilmişti:

"Değerli sanatçımız Fatih Ürek'in durumu stabil olup, yoğun bakımdaki tedavisi devam etmektedir. Süreçle ilgili bir değişiklik olması halinde hastanemiz tarafından bilgilendirme yapılacaktır."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
