Fatih Ürek'ten 22 gün sonra ilk tepki! Prof. Dr. Müftüoğlu'ndan açıklama

15 Ekim'de kalp krizi geçiren ve hastaneye kaldırılan Fatih Ürek'in yoğun bakımda tedavisi sürerken yeni bir gelişme yaşandı.

22 gündür uyutulan ünlü şarkıcıdan ilk tepki geldi. Ürek'in kısa süreli olarak gözlerini açıp kapadığı belirtildi.

"OLUMLU BİR İŞARET OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİR"

Fatih Ürek'in bu hareketini değerlendiren Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, kısa süreli göz hareketlerinin reflekse dayalı olabileceğini belirtti.

Müftüoğlu, "Bu tür refleksler, hastanın bilinç kazanması anlamına gelmez ancak nörolojik açıdan olumlu bir işaret olarak değerlendirilebilir" şeklinde konuştu.

Fatih Ürek'in sağlık durumuna ilişkin hastaneden yapılan son açıklamada ise şu ifadelere yer verilmişti:

"Değerli sanatçımız Fatih Ürek'in durumu stabil olup, yoğun bakımdaki tedavisi devam etmektedir. Süreçle ilgili bir değişiklik olması halinde hastanemiz tarafından bilgilendirme yapılacaktır."