Victoria's Secret modeli İstanbul'da! 12 milyon ile paylaştı

Yayınlanma:
Victoria’s Secret modeli Alessandra Ambrosio, ödül almak için İstanbul’a geldi. Ünlü model 12 milyonluk hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

Victoria’s Secret’ın dünyaca ünlü mankeni Alessandra Ambrosio, bir ödül töreni için geçtiğimiz günlerde İstanbul’a geldi.

new-project-2025-11-06t095545-028.jpg

"YILIN GLOBAL İKONU" SEÇİLDİ

“Women of the Year 2025” törenine katılmak üzere İstanbul’a gelen Brezilyalı model, törende “Yılın Global İkonu” ödülüne layık görüldü.

44 yaşındaki Brezilyalı ünlü model, 12 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından Türkiye ziyaretine dair kareleri de paylaştı.

paylasim.jpg

KARAKÖY SOKAKLARINDA GÖRÜLDÜ

Ambrosio, ödül almak için geldiği İstanbul'dan paylaşımlar yaptı.

Gün batımında çektiği fotoğraflar kısa sürede büyük beğeni toplarken, Karaköy sokaklarında yürüdüğü anlar da sosyal medyada gündem oldu.

alessandra-ambrosio-karakoy.jpg

Karaköy sokaklarında yürüyen Alessandra Ambrosio, çevredekilerin ilgi odağı oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
