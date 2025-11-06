Victoria's Secret modeli İstanbul'da! 12 milyon ile paylaştı
Victoria’s Secret’ın dünyaca ünlü mankeni Alessandra Ambrosio, bir ödül töreni için geçtiğimiz günlerde İstanbul’a geldi.
Ünlü oyuncudan rol arkadaşına taciz suçlaması! Netflix'e şikayet etti
"YILIN GLOBAL İKONU" SEÇİLDİ
“Women of the Year 2025” törenine katılmak üzere İstanbul’a gelen Brezilyalı model, törende “Yılın Global İkonu” ödülüne layık görüldü.
44 yaşındaki Brezilyalı ünlü model, 12 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından Türkiye ziyaretine dair kareleri de paylaştı.
Irkçılıkla suçlanmıştı: Sydney Sweeney sessizliğini bozdu
KARAKÖY SOKAKLARINDA GÖRÜLDÜ
Ambrosio, ödül almak için geldiği İstanbul'dan paylaşımlar yaptı.
Gün batımında çektiği fotoğraflar kısa sürede büyük beğeni toplarken, Karaköy sokaklarında yürüdüğü anlar da sosyal medyada gündem oldu.
Karaköy sokaklarında yürüyen Alessandra Ambrosio, çevredekilerin ilgi odağı oldu.