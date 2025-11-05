Irkçılıkla suçlanmıştı: Sydney Sweeney sessizliğini bozdu

Yer aldığı yapımlarla dikkatleri üzerine çeken ABD'li yıldız Sydney Sweeney, gündemde uzun süre yer edinen reklam filmiyle ilgili ırkçılık yapmakla suçlanmıştı.

Söz konusu tepkilerin ardından ABD Başkanı Donald Trump, 27 yaşındaki oyuncuya desteğini açıklamıştı.

SYDNEY SWEENEY SESSİZLİĞİ BOZDU

Ağustos ayında çekilen reklam filmine gelen tepkiler ve Trump'ın desteğine dair Sweeney ilk kez konuştu.

Sessizliğini verdiği bir röportaj ile bozan ünlü oyuncu, "Bir kot pantolon reklamı yaptım. Tepkiler kesinlikle şaşırtıcıydı ama kot pantolonları seviyorum. Sadece kot pantolon giyiyorum. Hayatımın her günü kot pantolon ve tişört giyiyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance'in kendisini desteklemeleri hakkında da konuşan Sweeney, "Gerçeküstüydü" yorumunu yaptı.

"TEPKİLERİ GÖREMEYECEK KADAR MEŞGULDÜM"

'Sydney Sweeney'nin harika kot pantolonları var' sloganı, kelime oyunuyla 'Sydney Sweeney'nin harika genleri var' olarak değiştirilmişti. 'Harika genler' ve Sweeney'in sarı saçlı, mavi gözlü oluşunun yan yana getirilmesiyle markanın ırkçılık yaptığı yorumları yağmıştı.

Sydney Sweeney, muhabirin, "Sanıyorum birinin, hem de çok güçlü insanların, toplum içinde arkamı kollamasına minnettarlık duymam son derece insani olurdu. Siz de böyle mi hissediyorsunuz?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

"Sanmıyorum. O hissi yaşamadığımdan değil ama hiçbirini o şekilde düşünmüyordum. Telefonumu bir kenara koydum. Her gün çekim yapıyordum. Euphoria'yı çekiyordum, yani günde 16 saat çalışıyordum ve telefonumu sete pek getirmiyordum. Yani çalışıyordum, sonra eve gidip uyuyordum. Yani pek fazla görmedim."