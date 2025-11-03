Ünlü oyuncudan rol arkadaşına taciz suçlaması! Netflix'e şikayet etti

Stranger Things dizisinin başrolü Millie Bobby Brown, dizideki rol arkadaşı David Harbour hakkında taciz ve zorbalık iddiasıyla Netflix’e şikayette bulundu.

Popüler Netflix dizisi Stranger Things'in yıldızı Millie Bobby Brown, rol arkadaşı David Harbour'u taciz ve zorbalıkla suçladı.

Mail On Sunday’in haberine göre, 21 yaşındaki ünlü oyuncu, Harbour’un kendisine karşı taciz ve zorbalık uyguladığı iddiasıyla Netflix’e resmi bir şikayette bulundu. Brown’un şikayeti, dizinin son sezon çekimleri öncesinde ortaya çıktı.

NETFLIX İÇ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Haberde, iddiaların cinsel taciz içermediği vurgulandı. Şikayet sonrasında Netflix'in Harbour hakkında iç soruşturma başlattığı ve sürecin aylardır devam ettiği belirtildi. Ancak konuyla ilgili olarak Netflix’ten henüz resmi bir açıklama gelmedi.

BOŞANMA SÜRECİYLE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

David Harbour, son dönemde şarkıcı Lily Allen ile yaşadığı olaylı boşanma sürecinde ihanet iddialarıyla gündeme gelmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

