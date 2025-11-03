Popüler Netflix dizisi Stranger Things'in yıldızı Millie Bobby Brown, rol arkadaşı David Harbour'u taciz ve zorbalıkla suçladı.

Mail On Sunday’in haberine göre, 21 yaşındaki ünlü oyuncu, Harbour’un kendisine karşı taciz ve zorbalık uyguladığı iddiasıyla Netflix’e resmi bir şikayette bulundu. Brown’un şikayeti, dizinin son sezon çekimleri öncesinde ortaya çıktı.

Ünlü DJ'in itirafı gündem oldu! "Hem Katy Perry hem de Justin Trudeau ile çıktım"

NETFLIX İÇ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Haberde, iddiaların cinsel taciz içermediği vurgulandı. Şikayet sonrasında Netflix'in Harbour hakkında iç soruşturma başlattığı ve sürecin aylardır devam ettiği belirtildi. Ancak konuyla ilgili olarak Netflix’ten henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Hollywood efsanesinden Trump'a: Ondan daha büyük suçlu tanımıyorum

BOŞANMA SÜRECİYLE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

David Harbour, son dönemde şarkıcı Lily Allen ile yaşadığı olaylı boşanma sürecinde ihanet iddialarıyla gündeme gelmişti.