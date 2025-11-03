Ünlü DJ'in itirafı gündem oldu! "Hem Katy Perry hem de Justin Trudeau ile çıktım"

Ünlü DJ'in itirafı gündem oldu! "Hem Katy Perry hem de Justin Trudeau ile çıktım"
Ünlü DJ Diplo, yaptığı açıklamayla gündem oldu. Hem Katy Perry hem de Kanada’nın eski Başbakanı Justin Trudeau ile çıktığını öne süren Diplo’nun sözleri büyük yankı uyandırdı.

Geçtiğimiz aylarda, Kanada eski Başbakanı Justin Trudeau, ünlü şarkıcı Katy Perry ile birlikte olduğunu açıklamıştı. İkiliyle ilgili şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı.

Ünlü DJ Diplo, konuk olduğu programda, eski sevgilisi Katy Perry'nin yanı sıra Justin Trudeau ile de bir dönem çıktığını iddia etti.

katy-perry-justin-trudeau.jpg

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Program sırasında Kanada Başbakanı Mark Carney’nin çekiciliğinden bahsedilince araya giren Diplo, "Katy Perry şu anda Justin Trudeau ile birlikte" dedikten sonra, "Trudeau ile de çıktım" ifadelerini kullandı.

Diplo, politikacılarla birlikte olmayı tercih etmediğini belirtse de Trudeau’nun kendisinde farklı bir izlenim bıraktığını söyledi. Bu sözler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

dj-diplo.webp

Justin Trudeau 2005’ten 2023’e kadar Sophie Gregoire ile evliydi. DJ Diplo ise 2014 yılında Katy Perry ile kısa süreli bir ilişki yaşamıştı. Perry, Trudeau ile anılmadan önce Orlando Bloom ile dokuz yıl süren bir birliktelik yaşamış, ancak çift Temmuz 2025’te ayrıldıklarını duyurmuştu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

