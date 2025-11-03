Hollywood efsanesinden Trump'a: Ondan daha büyük suçlu tanımıyorum

Hollywood efsanesinden Trump'a: Ondan daha büyük suçlu tanımıyorum
Hollywood'un efsane isimlerinden Harrison Ford, Donald Trump'ı eleştirdi. Trump hakkında konuşan Ford, "Ondan daha büyük suçlu tanımıyorum" dedi.

Indiana Jones, Star Wars ve Blade Runner gibi filmlerde rol alan Hollywood'un efsane ismi Harrison Ford, ABD Başkanı Donald Trump hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

The Guardian'a konuşan 83 yaşındaki ünlü oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"Trump'ın bir politikası yok, sadece hevesleri var. Bu da beni dehşete düşürüyor. Her şeyi biliyor ama statükonun aracı olmayı seçiyor, dünya cehenneme dönerken servetine servet katıyor."

"ALARMA GEÇMELERİNE YETMİYOR MU? "

Harrison Ford, "Tarihte ondan daha büyük bir suçlu tanımıyorum" derken, Trump'ın iklim krizi konusundaki tavrını da eleştirdi. "İklim değişikliği hakkında söylediğimiz her şey gerçekleşti. Bu, insanların davranışlarını değiştirmeleri konusunda alarma geçmelerine yetmiyor mu?" ifadesini kullandı.

Ford, Trump'ın iklim krizini reddeden ve temiz enerji projelerinin durdurulmasına sebep olan adımlarını "bilinçli bir sabotaj" olarak değerlendirdi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşan Trump "İklim değişikliği dünyaya söylenmiş en büyük yalandır" diyerek yenilenebilir enerji politikalarını "yeşil sahtekarlık" olarak tanımlamıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

