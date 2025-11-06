Altın Kelebek hakkında flaş karar! Anlaşma bitti

1972 yılından bu yana Hürriyet Kelebek tarafından düzenlenen ve geçen yıl 50. kez sahiplerini bulan Altın Kelebek ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, her sene aday açıklamalarından itibaren gündem yaratan tören bu yıl yapılamayacak.

SPONSORLUK SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ

Cem Davran ve Çağla Şıkel’in sunduğu törende, ana sponsor Pantene’in sözleşmesinin de sona erdiği öğrenildi.

Törenin yeni sponsoru ve yeni tarihi henüz açıklanmazken, Altın Kelebek’in geleceği merak konusu oldu.

NE ZAMAN DÜZENLENECEK?

Hürriyet'ten Orkun Ün ise "Altın Kelebek bu yıl..." başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı: