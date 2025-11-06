Son dakika | Savcılıktan 7 ünlü hakkında kovuşturmaya yer yok kararı! Gözaltına alınmışlardı

Son dakika haberi... İstanbul’da ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonunda kan ve saç örneklerinde herhangi bir madde tespit edilemeyen 7 ünlü isim hakkında kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karar verildi.

8 Ekim'de ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19 ünlü isim gözaltına alınmıştı.

Gerekli tahlillerin yapılması amacıyla Adli Tıp Kurumu'na götürülen kişilerden saç ve kan örnekleri alındı. Yapılan testler sonucunda, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Mert Yazıcıoğlu, Zeynep Meriç Aral, Ceren Moray Orcan, Hadise Açıkgöz ve Özge Özpirinçci Yamantürk'ün kanında herhangi bir madde tespit edilmedi.

KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA KARAR VERİLDİ

Anadolu Ajansı muhabiri Zeynep Yeşildal'ın aktardığında göre, İstanbul’da ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonunda kan ve saç örneklerinde herhangi bir madde tespit edilemeyen Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Mert Yazıcıoğlu, Zeynep Meriç Aral, Ceren Moray Orcan, Hadise Açıkgöz, Özge Özpirinçci Yamantürk hakkında kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karar verildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

