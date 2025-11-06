Son Dakika | Gazetecilere gözaltı dalgası! Savcılık açıklaması geldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile gazeteciler gözaltı dalgası başladı. Sabah saatlerinde Gazeteciler Şaban Sevinç ve Yavuz Oğhan, evlerinden gözaltına alındı. Oğhan ve Sevinç'in ardından Gazeteciler Soner Yalçın ve Batuhan Çolak gözaltına alındığı öğrenildi.

RUŞEN ÇAKIR AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da operasyon hakkında açıklama yaptı. Savcılık, 'İfadelerinin alınması için emniyete' götürüldüğünü söyledi. Savcılığın açıklamasında Gazeteciler Ruşen Çakır ve Aslı Aydıntaşbaş da yer aldı. Çakır, hakkında şu an bir işlem yapılmadığını X hesabından açıkladı. Çakır, Aydıntaşbaş'ın da ABD'de olduğunu ifade etti.

AVUKAT FİİLİ GÖZALTI DEDİ

Oğhan'ın avukatı Hüseyin Ersöz de durumun "Fiili gözaltı" olduğunu, "Gazeteci Yavuz Oğhan, adı “gözaltı” olmayan ama son dönemde sıkça örneğine rastladığımız “fiili gözaltı” diyebileceğimiz bir şekilde saat 6:45’de polis tarafından evlerinden alındı" sözleri ile aktardı.

SAVCILIK AÇIKLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması da şöyle: