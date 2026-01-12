Bolu'da kar esareti: Aç kalan yılkı atları evlerin bahçelerine girdi

Bolu'da etkisini artıran yoğun kar yağışı, doğadaki yaban hayatını da olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının yer yer bir metreye ulaştığı yaylalarda yiyecek bulamayan yılkı atları, aç kalınca beslenmek için kent merkezine ve yerleşim yerlerine kadar indi.

Bolu Dağı ve At Yaylası bölgelerinde kar kalınlığının hızla yükselmesiyle birlikte doğal yaşam alanları tamamen karla kaplanan yılkı atları, sürüler halinde merkeze doğru yol aldı. Bölgedeki dondurucu soğuk ve kar örtüsü nedeniyle otlaklara erişemeyen atların şehir içindeki ana cadde ve mahalle aralarındaki görüntüsü, dron kameraları tarafından anlık olarak kaydedildi.

MAHALLE SAKİNLERİNDEN ŞEFKAT ELİ

Kent merkezine kadar inen misafirlerini boş çevirmeyen mahalle sakinleri, yol kenarlarına ve bahçelere saman ile yiyecek bırakarak atları besledi. At Yaylası mevkisinde ise kar kalınlığı yarım metreyi aşarken, yayla evlerine kadar yaklaşan atlar renkli görüntüler oluşturdu.

Tokat'ta karla kaplı yolda yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Yaralılar var!Tokat'ta karla kaplı yolda yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Yaralılar var!

BAHÇESİNE GELEN ATLARI KENDİ ELLERİYLE BESLEDİ

Doğa tutkunu Gökhan Bilen, akşam saatlerinde yayla evinin bahçesine giren yılkı atlarını beslediği anları cep telefonuyla kaydetti. Atlarla olan diyaloğu sosyal medyada ilgi gören Bilen'in, "Hoş geldiniz ya, babacım ben sizi geçen gün doyurmadım mı? Yine mi geldiniz?" şeklindeki samimi sözleri izleyenleri gülümsetti.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

