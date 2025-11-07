Annesine şiddet uyguladığı iddia edilmişti: Güllü'nün oğlu ilk defa konuştu

Ünlü şarkıcı Güllü'nün 26 Eylül gecesi Yalova'daki evinde pencereden düşerek vefat etmesi üzerine başlatılan soruşturma devam ederken şok bir iddia ortaya atılmıştı.

Bu Sabah adlı programda konuşan sunucu Sevilay Yılman, Güllü'nün, oğlu Tuğberk Yağız Gülter tarafından şiddet gördüğünü ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) aracılığıyla yardım çağırdığını öne sürmüştü.

Bu iddianın ardından sessizliğini bozan Tuğberk Yağız Gülter, Show Haber'e konuşarak KADES olayıyla ilgili açıklama yaptı.

Gülter, olayın şiddetle ilgisi olmadığını ve annesinin alkol almasından kaynaklandığını savundu.

"DIŞARI ÇIKMASINI İSTEMEMİŞTİM, KAPIYI KİLİTLEDİM"

Gülter, olayı şöyle anlattı: