Annesine şiddet uyguladığı iddia edilmişti: Güllü'nün oğlu ilk defa konuştu
Ünlü şarkıcı Güllü'nün 26 Eylül gecesi Yalova'daki evinde pencereden düşerek vefat etmesi üzerine başlatılan soruşturma devam ederken şok bir iddia ortaya atılmıştı.
Bu Sabah adlı programda konuşan sunucu Sevilay Yılman, Güllü'nün, oğlu Tuğberk Yağız Gülter tarafından şiddet gördüğünü ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) aracılığıyla yardım çağırdığını öne sürmüştü.
Bu iddianın ardından sessizliğini bozan Tuğberk Yağız Gülter, Show Haber'e konuşarak KADES olayıyla ilgili açıklama yaptı.
Gülter, olayın şiddetle ilgisi olmadığını ve annesinin alkol almasından kaynaklandığını savundu.
"DIŞARI ÇIKMASINI İSTEMEMİŞTİM, KAPIYI KİLİTLEDİM"
Gülter, olayı şöyle anlattı:
"Evet, yaklaşık 3 yıl önce KADES olayı yaşandı. Annem çok alkol almıştı, dışarı çıkıp gezmek istedi. Alkol aldıktan sonra annemin tansiyonla ilgili problemleri oluyordu. Dışarı çıkmasını istememiştim. Ben de kapıyı kilitledim.
'Aç kapıyı yoksa KADES'i ararım, aldırırım seni' dedi. Ben de 'tamam aldır' dedim. Kapıyı bir açtım bütün Çınarcık Karakolu evde. Annemle birlikte karakola gittik, 2 - 3 saat sonra da eve döndük."