Güllü'nün ölümü için TÜBİTAK devrede! Sesler büyük tartışma yaratmıştı

Yayınlanma:
Şarkıcı Güllü'nün soru işaretleri barındıran ölümü için TÜBİTAK da devreye girdi. Güllü'nün evinin içindeki güvenlik kamerası kayıtlarındaki seslerin iyileştirilmesi ve eşleştirilmesinde TÜBİTAK görev alacak.

Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü, 26 Eylül’de yaşadığı apartmandaki dairesinden düşerek vefat etti.

Güllü’nün ölümü üzerindeki kuşku bulutları dağılmadı. Ailesi, Güllü’nün eğlenirken ederken dengesini kaybedip düştüğünü söyledi.

Güllü’nün kısa süre önce de denge kaybı nedeniyle hastaneye gittiği öğrenilmişti.

Güllü’nün düştüğü odadaki zeminin kaygan olduğu iddiası da dün yanıt buldu. Soruşturma kapsamında yapılan incelemede, zeminde herhangi bir kayganlaştırıcı madde bulunmadığı tespit edildi.

SAVCILIKTAN TÜBİTAK'A YAZI

Güllü için şimdi de TÜBİTAK’a başvuruldu. Güllü’nün düştüğü anların ses kaydını alan güvenlik kamerası görüntüleri TÜBİTAK’a gönderildi.

g44xchgwmaakxod.jpg

Görüntülerde, tıkırtı seslerinin ardından Güllü’nün düştüğü; ailesinin ise çığlıklar eşliğinde merdivenlere koşarak yanına gittiği görüldü.

Soruşturmayı yürüten Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, Güllü, kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu’ya ait seslerin yer aldığı kayıtları TÜBİTAK’a gönderdi.

Kayıtlar, TÜBİTAK’ın Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi’nde incelenecek.

Savcılığın gönderdiği yazıda, ses kayıtlarının iyileştirilmesi, kişilerin seslerinin birbirleriyle eşleştirilmesi ve odada geçen konuşmaların ayrıntılı biçimde analiz edilmesi talep edildi.

İVEDİLİKLE İSTENDİ

Gazeteci Emrullah Erdinç’in haberine göre; her bir ses eşleştirmesinin ayrı ayrı deşifre edilip yazılı olarak “ivedi” şekilde savcılığa rapor hâlinde sunulması istendi.

GÜLLÜ'NÜN KADES'TEN YARDIM İSTEDİĞİ DOĞRULANDI

Güllü'nün oğlu tarafından şiddet gördüğü iddia edilmişti. İçişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Güllü 5 Mart 2023 tarihinde saat 16.34'te iki kez KADES'e çağrı yaptığı ortaya çıkmıştı. Ancak ekiplerin olay yerine varmasının ardından Güllü'nün şikayetçi olmaktan vazgeçtiği öğrenilmişti.

KIZI HAKKINDA İDDİA

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı Bircan Dülger şoke eden iddialarda bulunmuştu.

Güllü'nün kızının "Ben yaptım çok pişmanım abla" diyerek cinayeti itiraf ettiğini ileri sürmüştü.

