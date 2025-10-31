Güllü'nün kızı cinayeti itiraf etti iddiası!

26 Eylül gecesi Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken, ünlü şarkıcının sahne aldığı mekanın sahibi Ferdi Aydın, Güllü'yü kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in öldürdüğünü iddia ederek suç duyurusunda bulunmuştu.

Aydın, elindeki WhatsApp yazışmalarını ise kanıt olarak göstermişti. O yazışmalarda Tuğyan Ülkem Gülter'in, Bircan isimli arkadaşına, "Nolur bir şey yap, bu kadın ölsün, senin çevren çok" şeklinde mesajlar attığı görülmüştü. Mesajları attığını kabul eden Gülter, kavgalı oldukları zaman bunları yazdığını söyleyerek "Annemi öldürmedim" dedi.

Aydın'ın iddiasının ardından Gülter'in mesajlaştığı Bircan Dülger şoke eden iddialarda bulundu.

"BEN BU KADINI ÖLDÜRECEĞİM"

Sabah'tan Kerim Cengil'in haberine göre, Bircan Dülger şu ifadeleri kullandı:

"Tuğyan'ı 15 yaşından beri tanıyorum, çok yakın arkadaştık. Tuğyan'la annesinin arası hep çok kötü olmuştur. Hatta seneler öncesinde Tuğyan, Gül ablayı mutfak önlüğüyle bağlamış, beni aradı, 'Ben bu kadını öldüreceğim' dedi. İstanbul'dan dayısı gelerek olaya müdahale etti.

"SEVGİLİSİ, GÜLLÜ'YÜ DÖVMÜŞTÜ"

Tuğyan'ın 15 yıl önceki sevgilisi Sinan madde ticareti yapıyordu, bu nedenle de şu an tutuklu. Bu kişiden dolayı annesiyle arası bozuktu, hatta Sinan, Tuğyan'ın annesini dövmüştü. Gül ablanın eviyle evim karşılıklı. Tuğyan annesiyle her kavga edişinde bana gelirdi. Senelerdir madde kullanır. İçtiği maddeyi, el altından aldığını söylüyordu.

Güllü'nün kızından sonra oğlu hakkında da şok iddia: Annesine şiddet uyguladı!

"BENİ ARADI 'KANLI TİŞÖRTÜM SENDE Mİ?' DİYE SORDU"

Tuğyan'ın şimdiki sevgilisi evli ve çocuklu Kervan. Gül Abla, Tuğyan'ın ikinci kadın olmasını istemediği için bu ilişkiye karşı çıkmıştı, bu nedenle hep kavga ederlerdi. Medyaya çıkan mesajları Tuğyan bana gönderdi. Annesiyle Kervan yüzünden kavga etmişti, bana 'Ölsün, gebersin, bu kadına artık bir şey olsun, yoruldum abla, ölmüyor' diye mesaj attı. Ancak 4 gün önce bu mesajları sildi. Ferdi'nin bu mesajlardan bilgisi olduğunu öğrenmiş. Beni aradı 'Kanlı tişörtüm sende mi?' diye sordu, annesi öldüğünde üzerindeki tişörtü almak için buluştuk. O gün bende kaldı. Hattının kapalı olduğunu söyleyip telefonumu aldı. O zaman mesajları sildi. Telefonunun kapalı olmadığını ben sonra fark ettim.

"BEN YAPTIM AMA ÇOK PİŞMANIM ABLA"

Gül ablanın cenazesinden sonra Tuğyan'a '3 ay önce annen için söylediklerine pişman mısın?' diye sordum. Burada kast ettiğim bana attığı mesajlardı. Tuğyan da bana 'Abla iyi ki o zaman beni durdurmuştun, keşke bu defa da engel olabilseydin, ben yaptım ama çok pişmanım abla' dedi.

Güllü'nün kızının ölüm mesajlarından sonra erkek kardeşinden manidar paylaşım

"UÇURUMDAN MI ATSAM NE YAPSAM"

Tuğyan'dan korktuğum için bugüne kadar hiçbir şey söyleyemedim. Vicdanımı rahatsız ettiği için Ferdi Bey'e anlattım. Tuğyan bana daha önce de 'Annemin arabasının frenlerini keseceğim, uçurumdan mı atsam ne yapsam' diye sormuştu. Keşif heyeti eve geleceği zaman Tuğyan benden yardım istedi. Kızının odasındaki içki şişelerini salondaki konsolun üzerine dizdik. Gül hanımı alkolik göstermek için dizdirdiklerini düşünüyorum.

"ANNESİNDEN KURTULMAK İSTİYORDU"