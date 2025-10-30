Güllü'nün kızının ölüm mesajlarından sonra erkek kardeşinden manidar paylaşım

Güllü'nün kızının ölüm mesajlarından sonra erkek kardeşinden manidar paylaşım
Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in, "Bu kadın ölsün" yazdığı WhatsApp mesajları ortaya çıkmıştı. O mesajların ortaya çıkmasının ardından Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız, dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken, şarkıcının sahne aldığı mekanın sahibi Ferdi Aydın, Güllü'yü kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in öldürdüğünü öne sürerek Yalova Adliyesi'ne gelip suç duyurusunda bulundu.

gullu.jpg

Ferdi Aydın, savcılığa sunduğu belgeler arasında Tuğyan Ülkem Gülter'in WhatsApp yazışmalarını da kanıt olarak gösterdi. Bu yazışmalarda Tuğyan Gülter'in annesi için, "Nolur bir şey yap, bu kadın ölsün, senin çevren çok" şeklinde mesajlar attığı görüldü.

İfadesi alınan Tuğyan Ülkem Gülter, gösterilen mesajların kendisine ait olduğunu kabul etti. Ancak bu mesajları annesiyle yaşadığı kavgalar sırasında yazdığını belirterek, "Annemi öldürmedim" dedi.

gullu-kizi.jpg

KARDEŞİNDEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Yaşananların ardından ünlü şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız Gülter manidar bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabından annesi ve ablasıyla çekilmiş eski fotoğraflarını paylaşarak ablasına destek oldu. Söz konusu paylaşımı Tuğyan Ülkem Gülter de kendi hesabında yeniden paylaştı.

tugberk-tugyan.jpg
Tuğberk Yağız Gülter'in paylaştığı kareler

Ünlü şarkıcı Güllü, 26 Eylül gecesi Yalova'da 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter verdiği ifadede annesinin roman havası oynarken düştüğünü söylemişti.

