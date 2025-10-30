Ünlü oyuncunun banka hesabını boşalttı: Sevgilisinin hapsi isteniyor

Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Leman karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Sevim Erdoğan, dört yıldır birlikte olduğu sevgilisi Akın E.'den ayrılma kararı aldı. Ayrılık kararı aldığı sevgilisiyle vedalaşmak için evinde buluşan Erdoğan, alkolün etkisiyle uyuyakaldı.

Erdoğan'ın sızmasının ardından Akın E., sevgilisinin cep telefonundan banka hesabına girerek 225 bin lirayı kendi hesabına aktardı. Ardından telefonunu da alıp ortadan kayboldu.

"ANNEMDEN BİLE BORÇ ALDIM"

Sabah'tan Batuhan Altınbaş'ın haberine göre, olayın ardından savcılığa giden Sevim Erdoğan, yaşadığı şoku ve ihaneti dile getirdi. Erdoğan ifadesinde, Akın E.'nin son dönemlerde işsiz olduğunu ve bu nedenle sürekli para istediğini belirterek, "Annemden bile onun için borç aldım. Kumar da oynuyordu" dedi. Vedalaşmak için evde buluştukları gün alkol aldıklarını ve kendisinin sızdığını anlatan Erdoğan, "Ben sızınca rızam olmadan 225 bin liramı kendi hesabına aktarmış. Telefonumu da alıp gitmiş" şeklinde konuştu.

Olayın ardından Sevim Erdoğan, banka hesabını hemen bloke ettirerek parasını geri almayı başardı. Ancak Akın E. hakkındaki şikayetinden vazgeçmedi.

10 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR

Savcılık, Akın E. hakkında "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" ve "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" suçlarından iddianame hazırladı. Hazırlanan iddianamede, Akın E. hakkında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Dava, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.