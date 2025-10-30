Ünlü oyuncunun banka hesabını boşalttı: Sevgilisinin hapsi isteniyor

Ünlü oyuncunun banka hesabını boşalttı: Sevgilisinin hapsi isteniyor
Yayınlanma:
Ünlü oyuncu Sevim Erdoğan'ın banka hesabı, sevgilisi Akın E. tarafından boşaltıldı. 225 bin lirayı kendi hesabına aktaran Akın E. hakkında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Leman karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Sevim Erdoğan, dört yıldır birlikte olduğu sevgilisi Akın E.'den ayrılma kararı aldı. Ayrılık kararı aldığı sevgilisiyle vedalaşmak için evinde buluşan Erdoğan, alkolün etkisiyle uyuyakaldı.

Erdoğan'ın sızmasının ardından Akın E., sevgilisinin cep telefonundan banka hesabına girerek 225 bin lirayı kendi hesabına aktardı. Ardından telefonunu da alıp ortadan kayboldu.

sevim-erdogan-sevgilisi.webp

Acun Ilıcalı: O günler geride kaldıAcun Ilıcalı: O günler geride kaldı

"ANNEMDEN BİLE BORÇ ALDIM"

Sabah'tan Batuhan Altınbaş'ın haberine göre, olayın ardından savcılığa giden Sevim Erdoğan, yaşadığı şoku ve ihaneti dile getirdi. Erdoğan ifadesinde, Akın E.'nin son dönemlerde işsiz olduğunu ve bu nedenle sürekli para istediğini belirterek, "Annemden bile onun için borç aldım. Kumar da oynuyordu" dedi. Vedalaşmak için evde buluştukları gün alkol aldıklarını ve kendisinin sızdığını anlatan Erdoğan, "Ben sızınca rızam olmadan 225 bin liramı kendi hesabına aktarmış. Telefonumu da alıp gitmiş" şeklinde konuştu.

Olayın ardından Sevim Erdoğan, banka hesabını hemen bloke ettirerek parasını geri almayı başardı. Ancak Akın E. hakkındaki şikayetinden vazgeçmedi.

sevim-erdogan.webp

Sezen Aksu hediye etti: Midyat'tan İstanbul'a geldiSezen Aksu hediye etti: Midyat'tan İstanbul'a geldi

10 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR

Savcılık, Akın E. hakkında "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" ve "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" suçlarından iddianame hazırladı. Hazırlanan iddianamede, Akın E. hakkında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Dava, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Son Dakika | AKP'de istifa depremi devam ediyor: Küçükçekmece İlçe Başkanı istifa etti
Hayatı felç edecek! 17 il için sarı kodlu uyarı
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Spor hukukçusu tek tek açıkladı. Bahisçi hakemlere verilecek ceza ortaya çıktı
Magazin
Demet Akalın'dan Fatih Ürek sonrası yeni barış sinyali! "Bir kişi daha kaldı"
Demet Akalın'dan Fatih Ürek sonrası yeni barış sinyali! "Bir kişi daha kaldı"
Güllü'nün kızının ölüm mesajlarından sonra erkek kardeşinden manidar paylaşım
Güllü'nün kızının ölüm mesajlarından sonra erkek kardeşinden manidar paylaşım