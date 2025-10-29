Acun Ilıcalı: O günler geride kaldı

Acun Ilıcalı: O günler geride kaldı
Yayınlanma:
Kızı Melisa’nın 12. yaş gününü kutlayan Acun Ilıcalı, "Ne oyuncak alalım günleri geride kaldı" diyerek bir paylaşım yaptı.

Acun Ilıcalı, küçük kızı Melisa'nın 12. yaş gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Şeyma Subaşı ile evliliğinden dünyaya gelen Melisa için bir mesaj paylaşan Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı:

"Canım kızım, doğum günün kutlu olsun. Hep böyle pozitif, hep mutlu ol. Artık galiba doğum gününde ne oyuncak alalım günleri geride kaldı."

DÖRT KIZI VAR

1989 yılında Seda Başbuğ ile evlenen Ilıcalı'nın bu evlilikten Banu adında bir kızı dünyaya gelmişti. 1993 yılında ilk eşinden boşanan ve 2003 yılında Zeynep Yılmaz ile evlenen Ilıcalı, Leyla ve Yasemin'i kucağına almıştı.

İkinci eşinden 2016 yılında boşandıktan sonra 2017 yılında Şeyma Subaşı ile evlenen Ilıcalı'nın bu evliliğinden ise Melisa dünyaya gelmiş, çift 2018 Kasım ayında boşanmıştı.

Acun Ilıcalı 4 Eylül 2024 tarihinde ise Ayça Çağla Altunkaya ile evlenerek dördüncü kez nikah masasına oturdu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

