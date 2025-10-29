2. sezonu ile ekrana gelen Uzak Şehir dizisinin bu haftaki bölümünde Sezen Aksu imzası olduğu öğrenildi.

Uzak Şehir dizisinin jenerik müziğinin sözlerine de imza atan ve ekibin ‘Uğurumuz’ olarak nitelendirdiği Minik Serçe lakaplı ünlü şarkıcı Sezen Aksu, diziye bir şarkısını hediye etti.

MİDYAT'TAN SEZEN AKSU'NUN EVİNE GELDİ

Sözü ve bestesi Sezen Aksu’ya ait, bağlamada Ahmet Koç’un imzasını taşıyan ‘Çek Tetiği’ isimli şarkıyı dizinin başrol oyuncularından Ozan Akbaba seslendirdi.

Dizide Cihan karakterine hayat veren Akbaba, çekimlerin yapıldığı Midyat’tan İstanbul’a gelerek Sezen Aksu’nun evindeki stüdyoda şarkıyı kaydetti.

Uzak Şehir kadrosunda Ozan Akbaba'nın yanı sıra Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya ve Sahra Şaş gibi oyuncular yer alıyor.