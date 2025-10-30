Güllü'nün kızından sonra oğlu hakkında da şok iddia: Annesine şiddet uyguladı!

26 Eylül gecesi Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken peş peşe şoke eden iddialar ortaya atıldı.

Geçtiğimiz günlerde, ünlü şarkıcının sahne aldığı mekanın sahibi Ferdi Aydın, Güllü'yü kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in öldürdüğünü iddia ederek suç duyurusunda bulunmuştu.

Aydın, elindeki WhatsApp yazışmalarını ise kanıt olarak göstermişti. O yazışmalarda Tuğyan Ülkem Gülter'in, Bircan isimli arkadaşına, "Nolur bir şey yap, bu kadın ölsün, senin çevren çok" şeklinde mesajlar attığı görüldü.

Güllü'nün kızının ölüm mesajlarından sonra erkek kardeşinden manidar paylaşım

İfadesi alınan Tuğyan Ülkem Gülter, gösterilen mesajların kendisine ait olduğunu kabul etti. Ancak bu mesajları annesiyle yaşadığı kavgalar sırasında yazdığını belirterek, "Annemi öldürmedim" dedi.

Ünlü şarkıcının kızının ardından oğlu Tuğberk Yağız Gülter hakkında da şok bir iddia ortaya atıldı.

KADES'İ ARAYIP YARDIM İSTEDİ

Show TV'de yayınlanan Ela Rumeysa ile Bu Sabah adlı programda konuşan sunucu Sevilay Yılman, Güllü'nün ölümünden yaklaşık üç ay önce oğlu Tuğberk Yağız Gülter tarafından şiddet gördüğünü iddia etti.

Yılman, ünlü şarkıcının Kadın Destek Uygulaması (KADES) aracılığıyla yardım çağrısında bulunduğunu ve KADES'te kaydı olduğunu belirtti.