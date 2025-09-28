Güllü bu yüzden mi öldü? Bir hafta önceki fotoğrafı ortaya çıktı

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Güllü, 26 Eylül Cuma günü Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşüp, hayatını kaybetti.

Olay sonrası ifadesi alınan kızı Tuyan Ülkem, "Annem, Roman havası eşliğinde oynuyordu. Alkollü olduğu için bir anda dengesini kaybedip, evimizin açık olan camından aşağıya düşerek öldü. Kendisini itme kesinlikle söz konusu değil" ifadelerini kullanmıştı.

Güllü'nün düştüğü apartman

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, menajerliğini yaptığı belirtilen Erhan Arı, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

"BEYNİNDE DENGE KAYBI VARDI"

Arı, Güllü'nün hastanede çekilen fotoğraflarını kullanarak, "Uzun zamandır bir denge kaybı yaşıyordu. Beyninde denge kaybı vardı. Bir hafta önce tetkikler yaptırdık, sonuçlarını bekliyorduk. Çok üzgünüm" dedi.

Bir hafta önce tetkik yaptırmıştı

Edirne’de Güllü için lokma ikramı

Çınarcık Emniyet Müdürlüğü ile Yalova Valiliği'nden yapılan yazılı basın açıklamasında, şu ifadelere yer verilmişti:

"26.09.2025 günü saat 01.28 sıralarında, 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerinde 'Yüksekten Düşme' konusu olduğunu bildirilmesi üzerine, görevlilerimiz tarafından bahse konu adrese gidildiğinde, sanatçı Güllü olarak bilinen Gül TUT isimli şahsın 6'ncı katta bulunan ikametinde kızı ve kızının arkadaşı ile eğlendiği sırada camdan düştüğü ve sağlık ekibinin yaptığı kontrolde şahsın öldüğü anlaşılmıştır. Konu hakkında Cumhuriyet Savcılığından alınan talimatlar doğrultusunda 'Yüksekten Düşme' konusundan Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce tahkikat başlatılmıştır."

