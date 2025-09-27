Arabeskin Kraliçesi Güllü son yolculuğuna uğurlandı... Gözyaşları sel oldu

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde, 5. kattaki evinin terasındaki pencereden düşerek yaşamını yitiren arabesk müziğin sevilen isimlerinden Gül Tut, nam-ı diğer Güllü, son yolculuğuna uğurlandı.

52 yaşındaki sanatçı için Tuzla'daki Sultan 1. Ahmet Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Gül Tut’un ailesi ve yakınlarının yanı sıra sanat camiasından da geniş katılım oldu. Murat Kurşun, Cansever, Killa Hakan, Kobra Murat ve Yener Çevik gibi isimler cenazeye katılarak Güllü’ye veda etti.

Güllü

Mahsun Kırmızıgül, İbrahim Tatlıses, Seda Sayan, Simge Sağın, Berkay, İrem Derici ve menajer Özgür Aras ise törene çelenk göndererek üzüntülerini iletti.

Öğle namazının ardından cami avlusunda kılınan cenaze namazı sırasında Güllü’nün kızı fenalık geçirdi. Sevenlerinin omuzlarında taşınan Güllü’nün naaşı, dualar eşliğinde Tuzla Mezarlığı’na defnedildi.

Güllü'nün kızının feryadı yürekleri dağladı

NELER OLMUŞTU?

Arabesk müziğin tanınan isimlerinden Gül Tut, sahne adıyla Güllü, Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirmişti.

Olay, 26 Eylül Cuma günü saat 01.28 sularında Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’nde meydana gelmişti. 52 yaşındaki sanatçı, altıncı katta bulunan evinin balkonundan henüz belirlenemeyen bir nedenle düşmüştü.

Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Güllü’nün hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Kameralara yansıyan iki dakikalık görüntü şüphe yaratmıştı

Olayın hemen öncesine ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmıştı. Saat 01.24’te kaydedilen görüntülerde Güllü’nün bir odadan çıkarak “O ne lan” dediği ve yürümeye başladığı görülmüştü.

Sanatçının bu hareketinden kısa süre sonra, tıkırtı seslerinin duyulduğu belirtilmişti. Saat 01.26’da ise Güllü’nün kızı ile bir arkadaşının panik içinde koşarak aşağıya indiği kameralara yansımıştı.

Güllü’nün odadan çıkış anı ve sonrasındaki iki dakikalık süreç kamuoyunda büyük şüphe uyandırmıştı.

Olay yerinde bulunan bazı kişilerin, Güllü’nün kızının “Annemi atmışlar” diye bağırdığını işittiğini öne sürdüğü belirtilmişti. Ancak bazıları da kayıt kalitesinin düşüklüğü nedeniyle bu sözlerin net olarak anlaşılamadığını savunmuştu.