Güllü'nün kızının feryadı yürekleri dağladı

Yayınlanma:
Şarkıcı Güllü'nün cenazesinde kızı zor anlar yaşadı. Tuyan Ülkem babasına sarılıp "Annem gitti baba" dedi.

Şarkıcı Güllü, oturduğu apartmanın beşinci katından düşüp ölmesinin ardından son yolculuğuna Tuzla'da uğurlandı.

Güllü

Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem cenazede ayakta durmakta zorlandı. Gasilhanede annesinin cenazesini teslim alırken fenalaşan Ülkem, babası Gürol Gülter'e sarılarak ayakta durabildi. 2. Sayfa'nın haberine göre; Ülkem, "Annem gitti baba" diyerek feryat etti.

NELER OLMUŞTU?

Arabesk müziğin tanınan isimlerinden Gül Tut, sahne adıyla Güllü, Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirmişti.

Olay, 26 Eylül Cuma günü saat 01.28 sularında Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’nde meydana gelmişti. 52 yaşındaki sanatçı, altıncı katta bulunan evinin balkonundan henüz belirlenemeyen bir nedenle düşmüştü.

Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Güllü’nün hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Kameralara yansıyan iki dakikalık görüntü şüphe yaratmıştı

Olayın hemen öncesine ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmıştı. Saat 01.24’te kaydedilen görüntülerde Güllü’nün bir odadan çıkarak “O ne lan” dediği ve yürümeye başladığı görülmüştü.

Sanatçının bu hareketinden kısa süre sonra, tıkırtı seslerinin duyulduğu belirtilmişti. Saat 01.26’da ise Güllü’nün kızı ile bir arkadaşının panik içinde koşarak aşağıya indiği kameralara yansımıştı.

Güllü’nün odadan çıkış anı ve sonrasındaki iki dakikalık süreç kamuoyunda büyük şüphe uyandırmıştı.

Olay yerinde bulunan bazı kişilerin, Güllü’nün kızının “Annemi atmışlar” diye bağırdığını işittiğini öne sürdüğü belirtilmişti. Ancak bazıları da kayıt kalitesinin düşüklüğü nedeniyle bu sözlerin net olarak anlaşılamadığını savunmuştu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

