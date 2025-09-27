Güllü aşağı mı atıldı? Son anından kan donduran detaylar

Arabesk müziğin tanınan isimlerinden Gül Tut, sahne adıyla Güllü, Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, 26 Eylül Cuma günü saat 01.28 sularında Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’nde meydana geldi. 52 yaşındaki Gül Tut, altıncı katta bulunan evinin balkonundan henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.

Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Gül Tut’un hayatını kaybettiğini belirledi.

BÜYÜK ŞÜPHE YARATAN GÖRÜNTÜ! BU 2 DAKİKADA NELER OLDU?

Güllü'nün düştüğü yere giderken ki görüntüsü ortaya çıktı. Kamera kayıtlarında 01.24'da Güllü, bir odadan çıkıp, "O ne lan" diyerek yürüdü.

Güllü'nün buraya yürümesinin ardından tıkırtı sesleri duyuldu.

Bundan iki dakika sonra yani 01.26'da Güllü'nün kızı ve arkadaşı koşarak aşağıya indiği görülüyor.

İki dakika içerisindeki olay ve Güllü'nün odaya gidiş şekli büyük şüphe yarattı.

"ANNEMİ ATMIŞLAR" İDDİASI

Görüntülerde Güllü'nün kızının da, "Annemi atmışlar" dediği iddia edildi. Çığlık çığlığa aşağıya koşan kızının annesi için bu haykırışı tartışma konusu oldu.

Birçok kişinin "Annemi atmışlar" sözünü işittiğini ifade ederken birçok kişi de kaydın kalitesinden dolay anlaşılmadığını öne sürdü.

Yalova Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, şu bilgilere yer verildi:



“26.09.2025 günü saat 01.28 sıralarında, 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerinde 'Yüksekten Düşme' konusu olduğunu bildirilmesi üzerine, görevlilerimiz tarafından bahse konu adrese gidildiğinde, sanatçı Güllü olarak bilinen Gül TUT isimli şahsın 6'ncı katta bulunan ikametinde kızı ve kızının arkadaşı ile eğlendiği sırada camdan düştüğü ve sağlık ekibinin yaptığı kontrolde şahsın öldüğü anlaşılmıştır. Konu hakkında Cumhuriyet Savcılığından alınan talimatlar doğrultusunda 'Yüksekten Düşme' konusundan Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce tahkikat başlatılmıştır.”

Güllü'nün cenaze programı belli oldu! Annesinin yanına defnedilecek

Güllü’nün oğlu Tuğberk Yavuz, sanatçının ölümünü annesinin sosyal medya hesabından duyurdu. Paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Üzücü bir haber paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır. Güllü’yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybetmiş bulunmaktayız. Başımız sağ olsun.”

Güllü’nün asistanı Deniz ise Kanal D'de yayınlanan "Gel Konuşalım" programına yaptığı açıklamada, olayın intihar olmadığını belirtti: