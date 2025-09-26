Güllü'nün cenaze programı belli oldu! Annesinin yanına defnedilecek

Gerçek adıyla Gül Tut olan 52 yaşındaki ünlü sanatçı Güllü'nün, Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin terasından düşerek hayatını kaybetmesinin ardından, cenaze programı netleşti.

Vefatıyla Türkiye’yi yasa boğan Güllü'nün cenazesi, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işleminin ardından oğlu Tuğberk Yavuz ve yakınları tarafından teslim alındı.

Gözyaşlarına hakim olamayan Yavuz’un, arkadaşlarının desteğiyle ayakta durduğu görüldü. Güllü’nün cenazesi, Tuzla'ya götürüldü.

Şarkıcının cenazesi yarın Tuzla Sultan 1. Ahmet Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından annesinin yanına defnedilecek.

Güllü balkondan düşüp ölmüştü: Asistanı o geceyi anlattı

VALİLİK AÇIKLAMASI

Çınarcık Emniyet Müdürlüğü ile Yalova Valiliği’nden yapılan açıklamada ise olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtilerek, şu ifadelere yer verilmişti:

"26.09.2025 günü saat 01.28 sıralarında, 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerinde 'Yüksekten Düşme' konusu olduğunu bildirilmesi üzerine, görevlilerimiz tarafından bahse konu adrese gidildiğinde, sanatçı Güllü olarak bilinen Gül TUT isimli şahsın 6'ncı katta bulunan ikametinde kızı ve kızının arkadaşı ile eğlendiği sırada camdan düştüğü ve sağlık ekibinin yaptığı kontrolde şahsın öldüğü anlaşılmıştır. Konu hakkında Cumhuriyet Savcılığından alınan talimatlar doğrultusunda 'Yüksekten Düşme' konusundan Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce tahkikat başlatılmıştır."

Güllü'nün son röportajı gündem oldu: Serenay Sarıkaya'yı istemişti