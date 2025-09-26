Güllü'nün son röportajı gündem oldu: Serenay Sarıkaya'yı istemişti

Yayınlanma:
Evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün son röportajı tekrar gündem oldu.

Usta sanatçı Güllü, Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Sanat dünyasını derinden sarsan bu ani kayıp sonrası, Güllü'nün yaklaşık sekiz ay önce verdiği son röportajı tekrar gündeme geldi.

Güllü'nün vefatından sonra tekrar ortaya çıkan son röportajında söyledikleri dikkat çekti. Ferdi Tayfur’un vefatından sonra yaşananlarla ilgili bir soru üzerine şöyle konuşmuştu:

"Ben de evlat büyüttüm. Evlatlarım var. Bir kızım bir oğlum var, bir de torunum var. Ama haricinde 50 tane evladım var, ekibim var. Ben ölünce eğer bu şekilde olacaksa... Bana Allah rahmet eylesin. Benim hiç parayla pulla işim olmadı. Ben çok ağır acılar yaşadım, benim bütün dinleyicilerim bilir."

gullu.jpg

Güllü'nün ölümünden sonra Demet Akalın'dan 'araştırılsın' çağrısıGüllü'nün ölümünden sonra Demet Akalın'dan 'araştırılsın' çağrısı

"HAYATINI KİM CANLANDIRSIN İSTERSİN?""

Röportajın en dikkat çeken anı ise Güllü'nün, hayatının film yapılmasını isteyip istemediği sorusuna verdiği yanıttı:

"O serüveni kimse bilemez. Şimdi evet, tabii ki isterim. Ama hayal olur."

"Peki hayatını kim canlandırsın istersin?" sorusuna ise usta sanatçı, "Serenay Sarıkaya, ölüyorum ona. Duruşuna, asaletine, böyle o bambaşka. Bir de biz böyle gizliden Instagram'dan falan yazışırız. Evet, Serenay'dır." diyerek yanıt vermişti.

serenay-sarikaya.webp

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Erdoğan-Trump görüşmesine damga vuran ifade: Trump 'Hileli seçimleri herkesten iyi bilir' derken kimi kastetti
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Acun Ilıcalı itiraf etti: Tüm parayı batırdım!
Marmara'daki depremin büyüklüğünü değiştirecek olayı açıkladı: Fay valfinden sızıntılar sürüyor
Erken emeklilik için şartları açıkladı: Müjdeyi verdi
İnsanlıktan utandıran görüntüler: Ordudan mezun olan kadınlar hayvanları canlı canlı yedi
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor: İşte en çok arıza veren otomobiller
İşte en çok arıza veren otomobiller
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor: İşte muhtemel yeni sahibi
İşte muhtemel yeni sahibi
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor
Magazin
Derya Tuna acı haberi verdi!
Derya Tuna acı haberi verdi!
Buray ve Mina Soyak ile evleniyor!
Buray ve Mina Soyak ile evleniyor!