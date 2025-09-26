Güllü'nün son röportajı gündem oldu: Serenay Sarıkaya'yı istemişti

Usta sanatçı Güllü, Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Sanat dünyasını derinden sarsan bu ani kayıp sonrası, Güllü'nün yaklaşık sekiz ay önce verdiği son röportajı tekrar gündeme geldi.

Güllü'nün vefatından sonra tekrar ortaya çıkan son röportajında söyledikleri dikkat çekti. Ferdi Tayfur’un vefatından sonra yaşananlarla ilgili bir soru üzerine şöyle konuşmuştu:

"Ben de evlat büyüttüm. Evlatlarım var. Bir kızım bir oğlum var, bir de torunum var. Ama haricinde 50 tane evladım var, ekibim var. Ben ölünce eğer bu şekilde olacaksa... Bana Allah rahmet eylesin. Benim hiç parayla pulla işim olmadı. Ben çok ağır acılar yaşadım, benim bütün dinleyicilerim bilir."

"HAYATINI KİM CANLANDIRSIN İSTERSİN?""

Röportajın en dikkat çeken anı ise Güllü'nün, hayatının film yapılmasını isteyip istemediği sorusuna verdiği yanıttı:

"O serüveni kimse bilemez. Şimdi evet, tabii ki isterim. Ama hayal olur."

"Peki hayatını kim canlandırsın istersin?" sorusuna ise usta sanatçı, "Serenay Sarıkaya, ölüyorum ona. Duruşuna, asaletine, böyle o bambaşka. Bir de biz böyle gizliden Instagram'dan falan yazışırız. Evet, Serenay'dır." diyerek yanıt vermişti.