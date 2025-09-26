Güllü'nün ölümünden sonra Demet Akalın'dan 'araştırılsın' çağrısı

Güllü'nün ölümünden sonra Demet Akalın'dan 'araştırılsın' çağrısı
Yayınlanma:
Sanatçı Güllü'nün ölümü, sanat camiasını yasa boğdu. Oğlu Tuğberk Yavuz intihar iddialarını yalanlarken, Demet Akalın'ın sosyal medya hesabından yaptığı yorum dikkat çekti.

Arabesk müziğin sevilen sesi, sahne adıyla Güllü olarak bilinen 52 yaşındaki Gül Tut'un, Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybettiği belirtildi.

OĞLU İNTİHAR İDDİALARINI YALANLADI

Güllü'nün vefat haberini, oğlu Tuğberk Yavuz, sanatçının sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Yavuz, intihar iddialarını kesin bir dille yalanladı:

"Üzücü bir haber paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır. Güllü’yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybetmiş bulunmaktayız. Başımız sağ olsun."

gullu.webp

DEMET AKALIN'IN YORUMU DİKKAT ÇEKTİ

Vefat haberi, sanat dünyasını yasa boğarken, ünlü şarkıcı Demet Akalın dikkat çeken bir yorumda bulundu.

Güllü'nün ölümüyle ilgili yorum yapan Akalın, "Umarım çevredeki apartmanlardan kameralar incelenir. Aşırı üzüldüm, yazık. O kadar acılar, zor yıllar geçir, sonra bu son! Hiç aklıma yatmıyor, araştırılır inşalllah" ifadeleriyle olayın araştırılması için çağrı yaptı.

Ayrıca, Güllü'nün fotoğrafının olduğu bir paylaşımıyla hisleri dile getiren Akalın, şu ifadeleri kullandı:

"Alişan'ın telefonuna irkildim, inanamadım hatta anlamadım! Gitmiş olamazsın hayata bu kadar tutunmuşken, inanamıyorum hala çok çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin."

demet-akalin.pnggm.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Erdoğan-Trump görüşmesine damga vuran ifade: Trump 'Hileli seçimleri herkesten iyi bilir' derken kimi kastetti
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Acun Ilıcalı itiraf etti: Tüm parayı batırdım!
Marmara'daki depremin büyüklüğünü değiştirecek olayı açıkladı: Fay valfinden sızıntılar sürüyor
Erken emeklilik için şartları açıkladı: Müjdeyi verdi
İnsanlıktan utandıran görüntüler: Ordudan mezun olan kadınlar hayvanları canlı canlı yedi
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor: İşte en çok arıza veren otomobiller
İşte en çok arıza veren otomobiller
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor: İşte muhtemel yeni sahibi
İşte muhtemel yeni sahibi
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor
Magazin
Derya Tuna acı haberi verdi!
Derya Tuna acı haberi verdi!
Buray ve Mina Soyak ile evleniyor!
Buray ve Mina Soyak ile evleniyor!
Güllü'nün son röportajı gündem oldu: Serenay Sarıkaya'yı istemişti
Güllü'nün son röportajı gündem oldu: Serenay Sarıkaya'yı istemişti